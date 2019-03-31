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Результати екзит-полів: хто перемагає у першому турі виборів 2019
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Соціологи оголосили остаточні результати екзит-полів на виборах президента України 2019. До вашої уваги підсумки голосування: дізнайтеся, хто перемагає в першому турі!
Екзит-пол – це опитування виборців, яке проводять на виході з виборчих дільниць шляхом таємного голосування. Результати екзит-полів дозволяють спрогнозувати результати виборів ще до оголошення офіційних даних ЦВК.
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У день виборів свої опитування проводили одразу кілька соціологічних компаній.
Національний екзит-пол
Так, масштабний Національний екзит-пол провели спільно фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. У рамках дослідження вони опитали 17 956 виборців на 400 виборчих дільницях у всіх регіонах України. Статистична похибка вибірки становить 1,3-2,5%.
Ось результати національного екзит-полу:
|Кандидат
|Результат %
|Володимир Зеленський
|30,6
|Петро Порошенко
|17,8
|Юлія Тимошенко
|14,2
|Юрій Бойко
|9,7
|Анатолій Гриценко
|7,1
|Ігор Смешко
|6,5
|Олег Ляшко
|4,7
|Олександр Вілкул
|4,0
|Руслан Кошулинський
|1,7
Решта кандидатів набрали менше ніж 1%. Отож, результати свідчать, що у другий тур проходять кандидати Зеленський та Порошенко.
Результати екзит-полів на замовлення ТСН, каналів "112 Україна" і NewsOne, а також дослідження SOCIS також збігаються із незалежним опитуванням.
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