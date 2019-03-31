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Вибори президента України 2019 1 квітня

Результати екзит-полів: хто перемагає у першому турі виборів 2019

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Володимир Зеленський - лідер за даними екзит-полів - фото 1
Володимир Зеленський - лідер за даними екзит-полів / gettyimages

Соціологи оголосили остаточні результати екзит-полів на виборах президента України 2019. До вашої уваги підсумки голосування: дізнайтеся, хто перемагає в першому турі!

Екзит-пол – це опитування виборців, яке проводять на виході з виборчих дільниць шляхом таємного голосування. Результати екзит-полів дозволяють спрогнозувати результати виборів ще до оголошення офіційних даних ЦВК.

Це цікаво: Скільки українців проголосували на виборах 2019

У день виборів свої опитування проводили одразу кілька соціологічних компаній.

Національний екзит-пол

Так, масштабний Національний екзит-пол провели спільно фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. У рамках дослідження вони опитали 17 956 виборців на 400 виборчих дільницях у всіх регіонах України. Статистична похибка вибірки становить 1,3-2,5%.

Ось результати національного екзит-полу:

Кандидат Результат %
Володимир Зеленський 30,6
Петро Порошенко 17,8
Юлія Тимошенко 14,2
Юрій Бойко 9,7
Анатолій Гриценко 7,1
Ігор Смешко 6,5
Олег Ляшко 4,7
Олександр Вілкул 4,0
Руслан Кошулинський 1,7

Решта кандидатів набрали менше ніж 1%. Отож, результати свідчать, що у другий тур проходять кандидати Зеленський та Порошенко.

Результати екзит полів - фото 318050

Результати екзит-полів на замовлення ТСН, каналів "112 Україна" і NewsOne, а також дослідження SOCIS також збігаються із незалежним опитуванням.

Це цікаво: Коли буде другий тур виборів президента України

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