Вибори президента України 2019: новий прогноз і ставки букмекерів

Вибори президента України відбудуться вже 31 березня 2019 року. Ви здивується, але прогноз на їхній результат роблять не тільки соціологи, а й букмекери. Дізнайтеся, які ж ставки роблять на кандидатів!

За даними ЦВК, за перемогу на виборах поборються 34 кандидати. Соціологічні опитування визначили лідерів президентської гонки, і ними стали: голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, гуморист Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.

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Ми вирішили з'ясувати, чи збігаються результати досліджень із ставками букмекерів.

Прогноз і ставки на вибори президента 2019

Букмекерська компанія "Парі-матч" вважає, що найбільше шансів на перемогу має Петро Порошенко – коефіцієнт на його другий термін становить 1.85. Його найближчою переслідувачкою стала Юлія Тимошенко з коефіцієнтом 3.00. Замикає трійку Володимир Зеленський, ставка на якого складає 4.50. Якщо ж буде другий тур, то, за версією контори, у нього пройдуть Порошенко та Тимошенко – 2.20.

Ставки на parimatch

У букмекерській компанії "Фаворит-Спорт" також найбільше ставлять на Порошенка – коефіцієнт на його перемогу становить 1.45. Натомість Зеленський та Тимошенко ділять другу позицію із коефіцієнтом 4.50. Вихід у другий тур також прогнозують чинному главі держави та очільниці "Батьківщини".

Прогноз букмекерів favorit

Із думкою своїх колег-букмекерів погоджуються і в 1xbet: ставки на Порошенка приймають із коефіцієнтом 1.79. Дещо йому поступається Тимошенко, на яку ставлять 2.08. Третім уже традиційно став Зеленський – коефіцієнт на нього складає 4.24. П'ятірку лідерів замикають Анатолій Гриценко (9) та Юрій Бойко (15).

Фаворити виборів на 1xbet

Мінімальну перевагу віддає Порошенкові і компанія Вwin. Коефіцієнт на його перемогу складає 2.00, тоді як на успіх Тимошенко – 2.80. Шанси Зеленського тут оцінюють в 4.00. Далі в рейтингу розташувалися Анатолій Гриценко (21.00) та Андрій Садовий (41.00).

Рейтинг кандидатів на Вwin

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