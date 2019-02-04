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Вибори 2019: з'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України

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Кандидати в президенти України - фото 1
Кандидати в президенти України

Нове опитування соціологів показало, які ж кандидати у президенти України мають найбільше шансів виграти вибори 2019. До вашої уваги актуальний рейтинг претендентів на пост глави держави!

Свіжий рейтинг кандидатів у президенти опублікували чотири соціологічні компанії: Центр "Соціальний моніторинг", "Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка", Info Sapiens та група "Рейтинг". Опитування 10 000 респондентів тривало з 19 по 30 січня 2019 року в усіх регіонах України, окрім анексованого Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області. За словами авторів дослідження, статистична похибка не перевищує 1%.

Тут більше: Усі кандидати в президенти України 2019 (список)

Нові дані показують, що лідери президентської гонки залишаються незмінними. Очолює рейтинг гуморист та шоумен Володимир Зеленський, якого підтримують 21,9% тих, хто визначився з вибором та готовий взяти участь у голосуванні. Другу позицію із 19,2% посідає Юлія Тимошенко. За чинного президента Петра Порошенка готові проголосувати 14,8% респондентів.

Повний рейтинг кандидатів на вибори 2019:

  • Володимир Зеленський – 21,9%
  • Юлія Тимошенко – 19,2%
  • Петро Порошенко – 14,8%
  • Юрій Бойко – 10,4%
  • Анатолій Гриценко – 8,4%
  • Олег Ляшко – 6,5%
  • Євген Мураєв – 3,4%
  • Андрій Садовий – 2,4%
  • Олександр Шевченко – 2,2%
  • Рейтинг інших кандидатів – менше ніж 2%.
Вибори президента - 31 березня 2019 - фото 305624
Вибори президента - 31 березня 2019

Водночас майже кожен п'ятий виборець вірить у те, що наступним очільником країни стане Тимошенко (22,1%). У перемозі Порошенка впевнені 16,6% опитаних, Зеленського – 11,1%, Бойка – 4,1%. У те, що інші кандидати можуть виграти вибори, вірять менше ніж 3%.

Соціологи також зазначають, що антирейтинг політиків очолює Петро Порошенко: за нього за жодних обставин не проголосувала б половина опитаних. За Юлію Тимошенко не віддали б свої голоси майже 30% опитаних, за Юрія Бойка та Арсенія Яценюка – близько чверті, Олега Ляшка не підтримує кожен п'ятий.

Читайте також: Попередній рейтинг кандидатів у президенти України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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