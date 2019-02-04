На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вибори 2019: з'явився новий рейтинг кандидатів у президенти України
-
- 5078
Нове опитування соціологів показало, які ж кандидати у президенти України мають найбільше шансів виграти вибори 2019. До вашої уваги актуальний рейтинг претендентів на пост глави держави!
Свіжий рейтинг кандидатів у президенти опублікували чотири соціологічні компанії: Центр "Соціальний моніторинг", "Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка", Info Sapiens та група "Рейтинг". Опитування 10 000 респондентів тривало з 19 по 30 січня 2019 року в усіх регіонах України, окрім анексованого Криму і тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області. За словами авторів дослідження, статистична похибка не перевищує 1%.
Тут більше: Усі кандидати в президенти України 2019 (список)
Нові дані показують, що лідери президентської гонки залишаються незмінними. Очолює рейтинг гуморист та шоумен Володимир Зеленський, якого підтримують 21,9% тих, хто визначився з вибором та готовий взяти участь у голосуванні. Другу позицію із 19,2% посідає Юлія Тимошенко. За чинного президента Петра Порошенка готові проголосувати 14,8% респондентів.
Повний рейтинг кандидатів на вибори 2019:
- Володимир Зеленський – 21,9%
- Юлія Тимошенко – 19,2%
- Петро Порошенко – 14,8%
- Юрій Бойко – 10,4%
- Анатолій Гриценко – 8,4%
- Олег Ляшко – 6,5%
- Євген Мураєв – 3,4%
- Андрій Садовий – 2,4%
- Олександр Шевченко – 2,2%
- Рейтинг інших кандидатів – менше ніж 2%.
Водночас майже кожен п'ятий виборець вірить у те, що наступним очільником країни стане Тимошенко (22,1%). У перемозі Порошенка впевнені 16,6% опитаних, Зеленського – 11,1%, Бойка – 4,1%. У те, що інші кандидати можуть виграти вибори, вірять менше ніж 3%.
Соціологи також зазначають, що антирейтинг політиків очолює Петро Порошенко: за нього за жодних обставин не проголосувала б половина опитаних. За Юлію Тимошенко не віддали б свої голоси майже 30% опитаних, за Юрія Бойка та Арсенія Яценюка – близько чверті, Олега Ляшка не підтримує кожен п'ятий.
Читайте також: Попередній рейтинг кандидатів у президенти України
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
15:46На Місяці зафіксована рекордно низька температура
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг