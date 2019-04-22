Вибори президента України 2019: найкращі меми про результати 2 туру

У неділю, 21 квітня, відбувся другий тур виборів. Українці віддавали свої голоси за нового президента. Результати викликали неоднозначну реакцію у мережі. Дивіться, як реагують громадяни на 2 тур виборів!

За результатами виборів, сьомим президентом України стане Володимир Зеленський – він отримав понад 73% голосів виборців. Мережа гудить з цього приводу: з'являються нові меми та жарти про 2 тур.

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Ми зробили для вас підбірку найактуальніших жартів та найкумедніших картинок з мережі про другий тур виборів президента України 2019.

Інстаграм переміг фейсбук — Krus (@IamKrus) 21 апреля 2019 г.

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