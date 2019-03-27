Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук закликав громадян України голосувати правильно, а не "по приколу". Він також записав відеозвернення.

Український співак та громадський діяч Святослав Вакарчук за кілька днів до виборів вирішив записати публічне звернення. Фронтмен Океану Ельзи таким чином поділився з українцями тим, як він буде голосувати, хоча й відмовився балотуватись на крісло президента. Відповідне відео з'явилось на офіційній сторінці музиканта в соцмережі Facebook.

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"Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею... Майбутнє – це не прикол. Свобода - не авантюра, вона вимагає відповідальності, а не саркастичної байдужості.... Вибори Президента України для мене не "прикол"... Тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати... Голосуймо відповідально! Голосуймо не "по приколу", – наголосив він.

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