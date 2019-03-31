День сміху відпочиває: курйози і приколи виборів президента 2019

Вибори 2019 вже встигли відзначитись не лише хорошою весняною погодою та довгим списком кандидатів, а й курйозами українців і політиків. Зацініть найепічніші моменти президентських виборів на Радіо МАКСИМУМ.

31 березня українці повинні обрати нового президента країни, але навіть ця серйозна справа, яка стосується кожного громадянина, не обійшлась без пригод. Окрім серйозних новин про порушення на дільницях, стало відомо й при курйозні моменти, які траплялись, як зі звичайними громадянами, так і з політиками. Звісно ж, мережа також поповнилась тематичними мемами.

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Ранок 31 березня почався з гарної і несподіваної новини - на одній з виборчих дільниць жінка народила дитину. Варто додати, що дільниця розмістилась у пологовому будинку на Подолі, тому все було під контролем. Як додає журналістка Рена Назарова, жінка навіть встигла виконати громадський обов'язок також.

А от мешканцю селища Красноїльськ Сторожинецького району вдалось засвітитись у медіа через власну неуважність. Чоловік спокійно прийшов на виборчу дільницю, але замість бюлетеня кинув у скриньку свій паспорт. У комісії вже пообіцяли повернути виборцеві документ після того, як скриньку розпломбують.

Що ж до Дніпропетровщини, то тут вирізнились креативністю ще до старту відкриття дільниць, адже в одній з них бюлетені бережно тримають у великих каструлях та холодильнику. Мабуть, щоб були свіженькими. Нагадує фрази батьків: "Не чіпай, то до свята".

А тим часом лідер Радикальної партії вирішив показати те, як виконує свій обов'язок на камеру. Але дещо перегнув палку та показав ще й свій заповнений бюлетень. Вочевидь, Ляшко, як і чимало українців, які діляться знімками бюлетенів зі своїми позначками, не знав, що це порушення законодавства. Тепер на головного радикала країни можуть завести кримінальну справу. До слова, похизувались бюлетенями і мер та глава облради Житомира.

Дісталось і тим, хто курйозився до виборів, наприклад, лідеру ОЕ Святославу Вакарчуку. Його нерішучість та любов до розмитих відповідей зробила все за нього. Читайте підпис :)

Ідеально вписався до атмосфери виборів і відомий турецький кухар, який прославився тим, що солить всі страви через лікоть.

А це приємний курйоз:

Що пишуть користувачі соцмереж про вибори:

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