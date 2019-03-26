Вибори президента 2019: дата, коли відбудуться вибори в Україні

Вибори президента України 2019 вже на носі. Перший тур виборів відбудеться наприкінці березня, а другий тур прогнозують на квітень. Дізнайтеся, коли саме потрібно голосувати за свого обранця.

Згідно із затвердженим календарним планом виборів Центральною виборчою комісією України, чергові вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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Загалом буде 199 територіальних виборчих округів, які охоплюють приблизно 29746 виборчих дільниць.

Прогнозовано ці вибори обійдуться держбюджету у 2,4 млрд гривень.

Якщо один з кандидатів не набере абсолютну більшість (50 % + 1 голос), буде другий тур виборів.

За прогнозами до 3 червня 2019 року новообраний президент вступить у повноваження і складе присягу на урочистому засіданні Верховної Ради України.

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