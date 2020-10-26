Місцеві вибори 2020: результати голосування у великих містах за екзит-полами

Парламентські вибори в Україні пройшли 25 жовтня і вже відомі дані екзитполів щодо того, хто може стати мерами та депутатами міський і обласних рад. Дізнайтесь результати опитування виборців далі.

25 жовтня по всій країні відбулись вибори місцевого самоврядування, тож українці мали шанс визначитись з міськими головами та партіями, які їм найбільше до вподоби. Попри не дуже високу явку, попередні дані екзитполів допомагають зрозуміти, хто ж з обранців таки обганяє конкурентів.

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Тисни на місто, щоб дізнатись результати опитувань (перелік міст оновлюється):

(На основі інформації групи "Рейтинг")

Віталій Кличко УДАР 47,8% Олександр Попов ОПЗЖ 8,6% Сергій Притула Голос 8,3% Ірина Верещук Слуга народу 8% Олексій Кучеренко Батьківщина 6,3% Андрій Пальчевський самовисуванець 4,5% Ігор Смешко Сила і честь 3,4% Олександр Омельченко Єдність 2,6% Андрій Іллєнко Свобода 2,2% Микола Томенко Рідна країна 2,2%

Відзначимо, що у Києві буде другий тур, оскільки чинний глава міста Віталій Кличко не набрав понад 50% голосів.

Тим часом екзитполи на виборах Київської міськради визначили ТОП-7 партій, які подолали бар'єр у 5%. Ними стали УДАР (21,3%), "Європейська Солідарність" (18%), "Слуга Народу" (9,5%), "Голос"(7,2%,), Партія "Єдність Олександра Омельченка" (6,8%), "Опозиційна платформа – За життя" (6,7%), а також ВО "Батьківщина" (6,6%).

(На основі інформації соціологічної агенції Fama)

Андрій Садовий Самопоміч 38% Олег Синютка Європейська Солідарність 28% Руслан Кошулинський Свобода 9,8% Ярослав Рущишин Голос 5,4% Ігор Васюник самовисуванець 3,8%, Ігор Зінкевич Варта 3,2% Юлія Гвоздович Українська галицька партія 3,1% Оксана Юринець УДАР 2% Тарас Кльофа Слуга народу 2%

Відзначимо, що у Львові буде другий тур, оскільки чинний глава міста Андрій Садовий не набрав понад 50% голосів.

Тим часом екзитполи на виборах Львівської міськради визначили ТОП-7 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Європейська Солідарність (27,7%), Самопоміч (20,8%), Голос (11,9%), Свобода (6,4%), Варта (5,6%), Слуга народу (4,6%), а також Українська галицька партія (4,6%).

(На основі інформації екзитполу на замовлення студії Савіка Шустер)

Геннадій Труханов Довіряй ділам 34,40% Микола Скорик ОПЗЖ 17,93% Олег Філімонов Слуга народу 13,75% Петро Обухов Європейська Солідарність 12,52% Сергій Ківалов Українська морська партія Сергія Ківалова 5,44% Євген Червоненко Наш край 3,56% Сергій Калинчук За майбутнє 3,08% Едуард Гурвіц Блок Едуарда Гурвіца 2,75%

Відзначимо, що в Одесі буде другий тур, оскільки ніхто з висуванців не набрав понад 50% голосів.

Тим часом екзитполи на виборах Одеської міськради визначили ТОП-5 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Довіряй ділам (23,77%), ОПЗЖ (22,38%), Слуга народу (15,95%), Європейська Солідарність (12,72%), а також Партія Шарія (7,63 %).

(На основі інформації екзитполу на замовлення студії Савіка Шустер)

Геннадій Кернес Блок Кернеса – успішний Харків 57,9% Олександр Фельдман ОПЗЖ 12,12% Олексій Кучер Слуга народу 11,98% Олег Абрамичев Європейська Солідарність 6,23% Ігор Черняк Блок Світличної Разом 4,51% Олександра Нарижна Голос 2,63%

Тим часом екзитполи на виборах Харківської міськради визначили ТОП-6 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Блок Кернеса – успішний Харків (39,52%), ОПЗЖ (16,99%), Слуга народу (12,39), Європейська Солідарність (9,17%), а також Партія Шарія (6,41%) та Блок Світличної Разом (5,42%).

(На основі інформації екзитполу на замовлення студії Савіка Шустер)

Борис Філатов Пропозиція 44,47% Загід Краснов Громадянська сила 14,44% Олександр Вілкул Блок Вілкула "Українська перспектива" 11,27% Сергій Риженко Слуга народу 10,60% Сергій Нікітін ОПЗЖ 8,81% Артем Романюков Демальянс 3,13% Тетяна Ричкова Європейська Солідарність 2,37%

Відзначимо, що у Дніпрі буде другий тур, оскільки ніхто з висуванців не набрав понад 50% голосів.

Тим часом екзитполи на виборах Дніпровської міськради визначили ТОП-6 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Пропозиція (28,33%), ОПЗЖ (17,15%), Слуга народу (15,21%), Громадська сила (10,44%), а також Європейська Солідарність (7,50%;) та Українська перспектива (5,24%).

(На основі інформації екзитполів Комітету виборців України)

Сергій Моргунов Українська стратегія Гройсмана 68,8% Сергій Кудлаєнко Європейська Солідарність 13,2% Сергій Борзов Слуга народу 7,4% Наталія Солейко Батьківщина 3,9% В'ячеслав Узєлков ОПЗЖ 3,2%

Тим часом екзитполи на виборах Вінницької міськради визначили ТОП-5 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Українська стратегія Гройсмана (54%), Європейська Солідарність (13,1%), Слуга народу (8,5%), ОПЗЖ (5,3%), а також Батьківщина (5%).

(На основі інформації видання "20 хвилин")

Сергій Надал Свобода 72,3% Іван Сороколіт Сила людей 7,23% Віктор Овчарук Європейська Солідарність 6,73% Леонід Бицюра Батьківщина 4,99%. Віктор Гевко Слуга народу 4,49% Ірина Яремчук Галицька партія 2,49%,

Тим часом екзитполи на виборах Тернопільської міськради визначили ТОП-5 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Свобода (43,7%), Європейська Солідарність (22,44%), Слуга народу (5,73%), Порядок. Відповідальність. Справедливість (5,24%), а також Сила Людей (4,99%).

(На основі інформації видання "Фіртка")

Руслан Марцінків Свобода 86,1 % Петро Шкутяк Європейська Солідарність 6,9 % Наталія Сербин Українська галицька партія 3,9% Олександр Богачов Слуга народу 2,4%

Тим часом екзитполи на виборах до Івано-Франківської міськради визначили ТОП-6 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Свобода (23,45%), За майбутнє (17,75%), Європейська Солідарність (15,52%), Батьківщина (13,67%), а також Слуга народу (12,37%) та Платформа громад (5%).

(На основі інформації громадської організації НТЖ)

Юрій Колихаєв самовисуванець 34,16% Володимир Сальдо Блок Володимира Сальдо 15,87% Михайло Опанащенко ОПЗЖ 13,42% Юрій Кирилов Слуга народу 12,07%

Відзначимо, що у Херсоні буде другий тур, оскільки ніхто з висуванців не набрав понад 50% голосів.

Тим часом екзитполи на виборах до Херсонської міськради визначили ТОП-4 партії, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Нам тут жити (28,48%), ОПЗЖ (16,67%), Слуга Народу (13,64%), а також Блок Володимира Сальдо (10,09%).

(На основі інформації місцевого телеканалу Z)

Володимир Буряк Партія Володимира Буряка "Єднання" 60,6% Віталій Тишечко Слуга народу 14,8% Валерій Прозапас Європейська Солідарність 11,4% Віталій Рябцев Батьківщина 3,6% Олеся Крамаренко За майбутнє 2,7%.

Тим часом екзитполи на виборах до Запорізької міськради визначили ТОП-4 партії, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Партія Буряка "Єднання" (25,2%), Слуга народу(18, 9%), ОПЗЖ (14,8%), а також Європейська Солідарність (13,49%).

(На основі інформації на замовлення ITV)

Віктор Шакирзян Рівне разом 21,3% Віталій Коваль самовисуванець 15,8% Олександр Третяк Європейська Солідарність 15,8% Олег Осуховський Свобода 9,1%

Відзначимо, що у Рівному буде другий тур, оскільки ніхто з висуванців не набрав понад 50% голосів.

Тим часом екзитполи на виборах до Рівненської міськради визначили ТОП-8 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Європейська Солідарність (18,6%), Слуга народу(18,3%), Рівне Разом (13,1%), Свобода(7,7%), Голос (7,6%), Сила і честь, (6,7%), Батьківщина (6,6%), а також За майбутнє (6,4%).

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