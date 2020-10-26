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Місцеві вибори 2020: результати голосування у великих містах за екзит-полами
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Парламентські вибори в Україні пройшли 25 жовтня і вже відомі дані екзитполів щодо того, хто може стати мерами та депутатами міський і обласних рад. Дізнайтесь результати опитування виборців далі.
25 жовтня по всій країні відбулись вибори місцевого самоврядування, тож українці мали шанс визначитись з міськими головами та партіями, які їм найбільше до вподоби. Попри не дуже високу явку, попередні дані екзитполів допомагають зрозуміти, хто ж з обранців таки обганяє конкурентів.
І ще: Явка на виборах: дані ЦВК, скільки українців проголосували 25 жовтня 2020
Тисни на місто, щоб дізнатись результати опитувань (перелік міст оновлюється):
- Результати екзитполів у місті Київ
- Результати екзитполів у місті Львів
- Результати екзитполів у місті Одеса
- Результати екзитполів у місті Харків
- Результати екзитполів у місті Дніпро
- Результати екзитполів у місті Вінниця
- Результати екзитполів у місті Івано-Франківськ
- Результати екзитполів у місті Херсон
- Результати екзитполів у місті Запоріжжя
- Результати екзитполів у місті Рівне
Хто став мером Києва 2020: дані екзитполів
(На основі інформації групи "Рейтинг")
|Віталій Кличко
|УДАР
|47,8%
|Олександр Попов
|ОПЗЖ
|8,6%
|Сергій Притула
|Голос
|8,3%
|Ірина Верещук
|Слуга народу
|8%
|Олексій Кучеренко
|Батьківщина
|6,3%
|Андрій Пальчевський
|самовисуванець
|4,5%
|Ігор Смешко
|Сила і честь
|3,4%
|Олександр Омельченко
|Єдність
|2,6%
|Андрій Іллєнко
|Свобода
|2,2%
|Микола Томенко
|Рідна країна
|2,2%
Відзначимо, що у Києві буде другий тур, оскільки чинний глава міста Віталій Кличко не набрав понад 50% голосів.
Тим часом екзитполи на виборах Київської міськради визначили ТОП-7 партій, які подолали бар'єр у 5%. Ними стали УДАР (21,3%), "Європейська Солідарність" (18%), "Слуга Народу" (9,5%), "Голос"(7,2%,), Партія "Єдність Олександра Омельченка" (6,8%), "Опозиційна платформа – За життя" (6,7%), а також ВО "Батьківщина" (6,6%).
Хто став мером Львова 2020: дані екзитполів
(На основі інформації соціологічної агенції Fama)
|Андрій Садовий
|Самопоміч
|38%
|Олег Синютка
|Європейська Солідарність
|28%
|Руслан Кошулинський
|Свобода
|9,8%
|Ярослав Рущишин
|Голос
|5,4%
|Ігор Васюник
|самовисуванець
|3,8%,
|Ігор Зінкевич
|Варта
|3,2%
|Юлія Гвоздович
|Українська галицька партія
|3,1%
|Оксана Юринець
|УДАР
|2%
|Тарас Кльофа
|Слуга народу
|2%
Відзначимо, що у Львові буде другий тур, оскільки чинний глава міста Андрій Садовий не набрав понад 50% голосів.
Тим часом екзитполи на виборах Львівської міськради визначили ТОП-7 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Європейська Солідарність (27,7%), Самопоміч (20,8%), Голос (11,9%), Свобода (6,4%), Варта (5,6%), Слуга народу (4,6%), а також Українська галицька партія (4,6%).
Хто став мером Одеси 2020: дані екзитполів
(На основі інформації екзитполу на замовлення студії Савіка Шустер)
|Геннадій Труханов
|Довіряй ділам
|34,40%
|Микола Скорик
|ОПЗЖ
|17,93%
|Олег Філімонов
|Слуга народу
|13,75%
|Петро Обухов
|Європейська Солідарність
|12,52%
|Сергій Ківалов
|Українська морська партія Сергія Ківалова
|5,44%
|Євген Червоненко
|Наш край
|3,56%
|Сергій Калинчук
|За майбутнє
|3,08%
|Едуард Гурвіц
|Блок Едуарда Гурвіца
|2,75%
Відзначимо, що в Одесі буде другий тур, оскільки ніхто з висуванців не набрав понад 50% голосів.
Тим часом екзитполи на виборах Одеської міськради визначили ТОП-5 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Довіряй ділам (23,77%), ОПЗЖ (22,38%), Слуга народу (15,95%), Європейська Солідарність (12,72%), а також Партія Шарія (7,63 %).
Хто став мером Харкова 2020: дані екзитполів
(На основі інформації екзитполу на замовлення студії Савіка Шустер)
|Геннадій Кернес
|Блок Кернеса – успішний Харків
|57,9%
|Олександр Фельдман
|ОПЗЖ
|12,12%
|Олексій Кучер
|Слуга народу
|11,98%
|Олег Абрамичев
|Європейська Солідарність
|6,23%
|Ігор Черняк
|Блок Світличної Разом
|4,51%
|Олександра Нарижна
|Голос
|2,63%
Тим часом екзитполи на виборах Харківської міськради визначили ТОП-6 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Блок Кернеса – успішний Харків (39,52%), ОПЗЖ (16,99%), Слуга народу (12,39), Європейська Солідарність (9,17%), а також Партія Шарія (6,41%) та Блок Світличної Разом (5,42%).
Хто став мером Дніпра 2020: дані екзитполів
(На основі інформації екзитполу на замовлення студії Савіка Шустер)
|Борис Філатов
|Пропозиція
|44,47%
|Загід Краснов
|Громадянська сила
|14,44%
|Олександр Вілкул
|Блок Вілкула "Українська перспектива"
|11,27%
|Сергій Риженко
|Слуга народу
|10,60%
|Сергій Нікітін
|ОПЗЖ
|8,81%
|Артем Романюков
|Демальянс
|3,13%
|Тетяна Ричкова
|Європейська Солідарність
|2,37%
Відзначимо, що у Дніпрі буде другий тур, оскільки ніхто з висуванців не набрав понад 50% голосів.
Тим часом екзитполи на виборах Дніпровської міськради визначили ТОП-6 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Пропозиція (28,33%), ОПЗЖ (17,15%), Слуга народу (15,21%), Громадська сила (10,44%), а також Європейська Солідарність (7,50%;) та Українська перспектива (5,24%).
Хто став мером Вінниці 2020: дані екзитполів
(На основі інформації екзитполів Комітету виборців України)
|Сергій Моргунов
|Українська стратегія Гройсмана
|68,8%
|Сергій Кудлаєнко
|Європейська Солідарність
|13,2%
|Сергій Борзов
|Слуга народу
|7,4%
|Наталія Солейко
|Батьківщина
|3,9%
|В'ячеслав Узєлков
|ОПЗЖ
|3,2%
Тим часом екзитполи на виборах Вінницької міськради визначили ТОП-5 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Українська стратегія Гройсмана (54%), Європейська Солідарність (13,1%), Слуга народу (8,5%), ОПЗЖ (5,3%), а також Батьківщина (5%).
Хто став мером Тернополя 2020: дані екзитполів
(На основі інформації видання "20 хвилин")
|Сергій Надал
|Свобода
|72,3%
|Іван Сороколіт
|Сила людей
|7,23%
|Віктор Овчарук
|Європейська Солідарність
|6,73%
|Леонід Бицюра
|Батьківщина
|4,99%.
|Віктор Гевко
|Слуга народу
|4,49%
|Ірина Яремчук
|Галицька партія
|2,49%,
Тим часом екзитполи на виборах Тернопільської міськради визначили ТОП-5 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Свобода (43,7%), Європейська Солідарність (22,44%), Слуга народу (5,73%), Порядок. Відповідальність. Справедливість (5,24%), а також Сила Людей (4,99%).
Хто став мером Івано-франківська 2020: дані екзитполів
(На основі інформації видання "Фіртка")
|Руслан Марцінків
|Свобода
|86,1 %
|Петро Шкутяк
|Європейська Солідарність
|6,9 %
|Наталія Сербин
|Українська галицька партія
|3,9%
|Олександр Богачов
|Слуга народу
|2,4%
Тим часом екзитполи на виборах до Івано-Франківської міськради визначили ТОП-6 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Свобода (23,45%), За майбутнє (17,75%), Європейська Солідарність (15,52%), Батьківщина (13,67%), а також Слуга народу (12,37%) та Платформа громад (5%).
Хто став мером Херсона 2020: дані екзитполів
(На основі інформації громадської організації НТЖ)
|Юрій Колихаєв
|самовисуванець
|34,16%
|Володимир Сальдо
|Блок Володимира Сальдо
|15,87%
|Михайло Опанащенко
|ОПЗЖ
|13,42%
|Юрій Кирилов
|Слуга народу
|12,07%
Відзначимо, що у Херсоні буде другий тур, оскільки ніхто з висуванців не набрав понад 50% голосів.
Тим часом екзитполи на виборах до Херсонської міськради визначили ТОП-4 партії, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Нам тут жити (28,48%), ОПЗЖ (16,67%), Слуга Народу (13,64%), а також Блок Володимира Сальдо (10,09%).
Хто став мером Запоріжжя 2020: дані екзитполів
(На основі інформації місцевого телеканалу Z)
|Володимир Буряк
|Партія Володимира Буряка "Єднання"
|60,6%
|Віталій Тишечко
|Слуга народу
|14,8%
|Валерій Прозапас
|Європейська Солідарність
|11,4%
|Віталій Рябцев
|Батьківщина
|3,6%
|Олеся Крамаренко
|За майбутнє
|2,7%.
Тим часом екзитполи на виборах до Запорізької міськради визначили ТОП-4 партії, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Партія Буряка "Єднання" (25,2%), Слуга народу(18, 9%), ОПЗЖ (14,8%), а також Європейська Солідарність (13,49%).
Хто став мером Рівного 2020: дані екзитполів
(На основі інформації на замовлення ITV)
|Віктор Шакирзян
|Рівне разом
|21,3%
|Віталій Коваль
|самовисуванець
|15,8%
|Олександр Третяк
|Європейська Солідарність
|15,8%
|Олег Осуховський
|Свобода
|9,1%
Відзначимо, що у Рівному буде другий тур, оскільки ніхто з висуванців не набрав понад 50% голосів.
Тим часом екзитполи на виборах до Рівненської міськради визначили ТОП-8 партій, які можуть подолати бар'єр у 5%. Ними стали Європейська Солідарність (18,6%), Слуга народу(18,3%), Рівне Разом (13,1%), Свобода(7,7%), Голос (7,6%), Сила і честь, (6,7%), Батьківщина (6,6%), а також За майбутнє (6,4%).
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