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Вибори 2020 у США: Трамп одним твітом "поховав" конкурентів

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Трамп одним твітом "поховав" конкурентів - фото 1
Трамп одним твітом "поховав" конкурентів

Президент США Дональд Трамп вже готується до нових виборів очільника країни і не соромиться у висловлюваннях щодо своїх суперників. Бізнесмен вже встиг "поховати" потенційних конкурентів від демократів.

Американський лідер Дональд Трамп впевнений у своїй перемозі на майбутніх виборах президента США, які відбудуться вже у 2020 році.

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Поки у мільярдера з'явився перший суперник від Республіканців Білл Вельд, однак він хвилює Трампа не так, як представники Демократичної партії. На думку бізнесмена, найбільша ймовірність висунутись на пост глави США у колишнього віце-президента Джо Байдена та сенатора Берні Сандерса, які, за його словами, проти зросту економіки.

"З нетерпінням чекаю зустрічі з ким би то не було. Упокій, Господи, їхні душі", - заявив Трамп на своєму Twitter-акаунті, завчасно "поховавши" суперників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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