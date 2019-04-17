Вибори 2020 у США: Трамп одним твітом "поховав" конкурентів

Президент США Дональд Трамп вже готується до нових виборів очільника країни і не соромиться у висловлюваннях щодо своїх суперників. Бізнесмен вже встиг "поховати" потенційних конкурентів від демократів.

Американський лідер Дональд Трамп впевнений у своїй перемозі на майбутніх виборах президента США, які відбудуться вже у 2020 році.

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Поки у мільярдера з'явився перший суперник від Республіканців Білл Вельд, однак він хвилює Трампа не так, як представники Демократичної партії. На думку бізнесмена, найбільша ймовірність висунутись на пост глави США у колишнього віце-президента Джо Байдена та сенатора Берні Сандерса, які, за його словами, проти зросту економіки.

"З нетерпінням чекаю зустрічі з ким би то не було. Упокій, Господи, їхні душі", - заявив Трамп на своєму Twitter-акаунті, завчасно "поховавши" суперників.

I believe it will be Crazy Bernie Sanders vs. Sleepy Joe Biden as the two finalists to run against maybe the best Economy in the history of our Country (and MANY other great things)! I look forward to facing whoever it may be. May God Rest Their Soul! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 квітня 2019 р.

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