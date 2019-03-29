Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Слуга народу

Альтернативні дебати кандидатів у президенти: кумедне відео до сліз

  • 565
Альтернативні дебати кандидатів у президенти: кумедне відео до сліз - фото 1

Вибори 2019 уже на носі, але дебатів між кандидатами-лідерами так і не відбулося. Ми вирішили виправити цю несправедливість і провели альтернативні дебати, у яких політики відповіли на "вічні" запитання.

Вибори президента – тема серйозна, але жарти на цю тему не вичерпуються. Оскільки топові кандидати так і не зібралися на дебати, ми влаштували для них веселий заочний "батл".

Дивіться кумедне відео та поширюйте його!

Читайте також: Рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
  • 26 березня, 12:13
  • 1176
Як зараз виглядають близнючки, які зіграли дочку Росса і Рейчел у Друзях
  • 27 березня, 18:00
  • 551
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1352675
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Курйози