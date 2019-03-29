Альтернативні дебати кандидатів у президенти: кумедне відео до сліз

Вибори 2019 уже на носі, але дебатів між кандидатами-лідерами так і не відбулося. Ми вирішили виправити цю несправедливість і провели альтернативні дебати, у яких політики відповіли на "вічні" запитання.

Вибори президента – тема серйозна, але жарти на цю тему не вичерпуються. Оскільки топові кандидати так і не зібралися на дебати, ми влаштували для них веселий заочний "батл".

Дивіться кумедне відео та поширюйте його!

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