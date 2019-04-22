Вибори 2019: яка єдина область підтримала Порошенка в другому турі

Вибори 2019 завершились і стало відомо, у якій єдиній області в Україні більшість виборів віддала свій голос за чинного президента Петра Порошенка. У всіх решта областях переміг шоумен Володимир Зеленський.

Другий тур виборів 2019 вже не отримав такої інтриги щодо результатів, як перший тур, адже варіантів залишилось лише два: Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

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Але цифри здивували українців, адже різниця між кількістю голосів кандидатів виявилась колосальною. У соцмережах розділились на два табори з думками про нового президента, яким стане глава "Квартал 95" Володимир Зеленським.

Однак ЦВК продовжує останні підрахунки, які показують, що лише одна область віддала більшість своїх голосів за чинного главу держави.

Відповідно до даних Центральної виборчої комісії, тільки на Львівщині проголосували за Порошенка 62.82%. Це близько 788 тисяч українців з 1 272 623 усіх виборців у цьому регіоні. Варто наголосити, що саме Львівщина показала найкращу явку серед усіх областей, а саме 67,34%.

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