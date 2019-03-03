ТІК – Циклони: новий кліп у стилі передвиборчого екшну підірвав мережу

Кліп українського гурту ТІК на пісню під назвою "Циклони" підкорює мережу. Лише за три дні після прем'єри ролик зібрав майже 800 тисяч переглядів на YouTube.

Свою задумку артисти охарактеризували як "передвиборчі стрілялки", зазначивши, що "Циклони" є "гротескною формою того, що відбувається в Україні перед виборами.

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Так, в тексті пісні йдеться про весняні циклони, які "недолюстровані і перефарбовані" з "вилами, косами і на постаментах йдуть в президенти". У центрі сюжеті кліпу сільський житель Іван Петрович, який рятує виборчу дільницю від залиття фекаліями, через що вибори опинилися під загрозою.

Дивіться онлайн відео ТІК – Циклони:

На своїй сторінці в Facebook лідер гурту ТІК Віктор Бронюк пояснив, що новий кліп не є сатирою на нинішніх кандидатів, а ідея пісні значно глибша..

Це відповідь на питання, чому українці зачаровуються кандидатами, голосують за них, а потім розчаровуються, а при владі залишаються ті ж морди, тільки в профіль, – пояснив лідер групи.

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