Вибори 2019: скільки українців змінили місце голосування

Динаміка зміни місця голосування росла з наближенням останнього дня подачі заяв. Найбільша кількість громадян, які виявили бажання змінити виборчу дільницю, зареєстровані в східних регіонах країни.

Послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах президента 2019, станом на 24 березня, скористалися понад 240 тисяч виборців. Динаміка зміни місця голосування росла з наближенням останнього дня подачі заяв. Наприклад, впродовж 22 березня виборча адреса змінена відразу 34,5 тисячам виборців.

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Найбільша кількість громадян, які виявили бажання змінити виборчу дільницю зареєстровані в східних регіонах країни. Так, заяви подали понад 53 тисячі осіб з Донецької області і понад 25 тисяч громадян з Луганської.

Понад 240 тисяч українців змінили місце голосування

Найчастіше, українці обирали іншим місцем голосування Київ, де захотіли проголосувати понад 38 тисяч виборців. Також, понад 22 тисячі українців висловили бажання проголосувати в Київській області.

Також понад 2,5 тисячі виборців подали заяви про те, що будуть голосувати за кордоном України.

Нагадаємо, що чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Якщо ніхто з кандидатів не набере понад 50% голосів, то другий тур відбудеться 21 квітня.

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