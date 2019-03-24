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Вибори президента України 2019

Вибори 2019: скільки українців змінили місце голосування

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Вибори 2019: скільки українців змінили місце голосування - фото 1

Динаміка зміни місця голосування росла з наближенням останнього дня подачі заяв. Найбільша кількість громадян, які виявили бажання змінити виборчу дільницю, зареєстровані в східних регіонах країни.

Послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах президента 2019, станом на 24 березня, скористалися понад 240 тисяч виборців. Динаміка зміни місця голосування росла з наближенням останнього дня подачі заяв. Наприклад, впродовж 22 березня виборча адреса змінена відразу 34,5 тисячам виборців.

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Найбільша кількість громадян, які виявили бажання змінити виборчу дільницю зареєстровані в східних регіонах країни. Так, заяви подали понад 53 тисячі осіб з Донецької області і понад 25 тисяч громадян з Луганської.

Понад 240 тисяч українців змінили місце голосування - фото 316535
Понад 240 тисяч українців змінили місце голосування

Найчастіше, українці обирали іншим місцем голосування Київ, де захотіли проголосувати понад 38 тисяч виборців. Також, понад 22 тисячі українців висловили бажання проголосувати в Київській області.

Також понад 2,5 тисячі виборців подали заяви про те, що будуть голосувати за кордоном України.

Нагадаємо, що чергові вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Якщо ніхто з кандидатів не набере понад 50% голосів, то другий тур відбудеться 21 квітня.

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Джерело: drv.gov.ua
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