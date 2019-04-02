Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Другий тур виборів 2019 Гра престолів

Вибори 2019: скільки коштував один голос кожному кандидату

  • 86
Скільки коштував один голос для кандидатів у президенти - фото 1
Скільки коштував один голос для кандидатів у президенти

Стало відомо, скільки грошей кандидати у президенти України витратили на кожен голос на виборах 2019. Поки Петро Порошенко заплатив 141 гривню, то його ключовий опонент - всього 16 гривень. Детальніше на Радіо МАКСИМУМ!

У громадській організації "Комітет виборців України" вирахували, скільки коштував голос кожного виборця для кандидатів на главу України. Було зіставлено суму, яку витратили під час агітації разом з заставою для ЦВК, а також кількість виборців, які проголосували за кандидатів.

І ще: ЦВК офіційно оголосила другий тур виборів президента

Кандидати у президенти - фото 318360

Кандидати у президенти

Найбільше за один голос заплатив самовисуванець Роман Насіров – 997 гривень, адже за нього проголосували 2,5 тисячі виборів (0,01% від загальної кількості). А от найдешевше звернути на себе увагу вдалось Ігорю Смешко, якого активно просував Гордон – 4 гривні ((1 124 463 людини за 3,9 млн гривень). Зараз він займає 6 позицію за рейтингом голосування.

Тим часом Петро Порошенко заплатив по 141 гривні, Зеленський – по 16, Юлія Тимошенко – 68, Гриценко – 82.

Скільки заплатили кандидати у президенти за один голос:

  • Насіров Роман – 997 гривень;
  • Каплін Сергій – 849;
  • Корнацький Аркадій – 825;
  • Носенко Сергій – 807;
  • Купрій Віталій – 606;
  • Шевченко Олександр – 592;.
  • Скоцик Віталій – 591;
  • Данилюк Олександр – 555;
  • Соловйов Олександр – 482;
  • Новак Андрій – 476;
  • Ригованов Руслан – 462;
  • Ващенко Олександр – 449;
  • Кива Ілля Володимирович – 445;
  • Габер Микола – 444;
  • Кривенко Віктор – 435;
  • Бондар Віктор – 365;
  • Журавльов Василь – 304;
  • Шевченко Ігор – 273;
  • Наливайченко Валентин – 205;
  • Кармазін Юрій – 186;
  • Петров Володимир – 180;
  • Дерев’янко Юрій – 169;
  • Богомолець Ольга – 167;
  • Богословська Інна – 159;
  • Вілкул Олександр – 149;
  • Порошенко Петро – 141;
  • Литвиненко Юлія – 140;
  • Безсмертний Роман – 117;
  • Ляшко Олег – 85;
  • Гриценко Анатолій – 82;
  • Балашов Геннадій – 79;
  • Тимошенко Юлія – 68;
  • Кошулинський Руслан – 61;
  • Бойко Юрій – 23;
  • Тимошенко Юрій – 22;
  • Зеленський Володимир – 16;
  • Смешко Ігор – 4.

Читайте також: Чим нас здивували вибори президента України 2019: курйози, меми, жарти

Джерело: hromadske.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
  • 29 березня, 17:21
  • 1034
Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
  • 31 березня, 17:25
  • 477
Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
  • 26 березня, 12:13
  • 1281
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна