Вибори 2019: скільки коштував один голос кожному кандидату

Скільки коштував один голос для кандидатів у президенти

Стало відомо, скільки грошей кандидати у президенти України витратили на кожен голос на виборах 2019. Поки Петро Порошенко заплатив 141 гривню, то його ключовий опонент - всього 16 гривень. Детальніше на Радіо МАКСИМУМ!

У громадській організації "Комітет виборців України" вирахували, скільки коштував голос кожного виборця для кандидатів на главу України. Було зіставлено суму, яку витратили під час агітації разом з заставою для ЦВК, а також кількість виборців, які проголосували за кандидатів.

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Кандидати у президенти

Найбільше за один голос заплатив самовисуванець Роман Насіров – 997 гривень, адже за нього проголосували 2,5 тисячі виборів (0,01% від загальної кількості). А от найдешевше звернути на себе увагу вдалось Ігорю Смешко, якого активно просував Гордон – 4 гривні ((1 124 463 людини за 3,9 млн гривень). Зараз він займає 6 позицію за рейтингом голосування.

Тим часом Петро Порошенко заплатив по 141 гривні, Зеленський – по 16, Юлія Тимошенко – 68, Гриценко – 82.

Скільки заплатили кандидати у президенти за один голос:

Насіров Роман – 997 гривень;

Каплін Сергій – 849;

Корнацький Аркадій – 825;

Носенко Сергій – 807;

Купрій Віталій – 606;

Шевченко Олександр – 592;.

Скоцик Віталій – 591;

Данилюк Олександр – 555;

Соловйов Олександр – 482;

Новак Андрій – 476;

Ригованов Руслан – 462;

Ващенко Олександр – 449;

Кива Ілля Володимирович – 445;

Габер Микола – 444;

Кривенко Віктор – 435;

Бондар Віктор – 365;

Журавльов Василь – 304;

Шевченко Ігор – 273;

Наливайченко Валентин – 205;

Кармазін Юрій – 186;

Петров Володимир – 180;

Дерев’янко Юрій – 169;

Богомолець Ольга – 167;

Богословська Інна – 159;

Вілкул Олександр – 149;

Порошенко Петро – 141;

Литвиненко Юлія – 140;

Безсмертний Роман – 117;

Ляшко Олег – 85;

Гриценко Анатолій – 82;

Балашов Геннадій – 79;

Тимошенко Юлія – 68;

Кошулинський Руслан – 61;

Бойко Юрій – 23;

Тимошенко Юрій – 22;

Зеленський Володимир – 16;

Смешко Ігор – 4.

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