Порошенко здав повторні аналізи VADA, Зеленський – відмовився

Кандидат у президенти України Петро Порошенко погодився на пропозицію екс-боксера Володимира Кличка повторно здати аналізи експертам антидопінгової організації VADA. Натомість Володимир Зеленський відмовився від процедури.

Нагадаємо, що ідею здавати аналізи на наркотики та алкоголь подав саме Володимир Зеленський у своєму першому зверненні до Петра Порошенка. Той погодився, але кандидати у президенти так і не дійшли згоди. У результаті вони здавали аналізи в різних місцях: Зеленський у лабораторії Eurolab, а Порошенко – у медпункті НСК "Олімпійський".

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Однак без скандалів не обійшлося і, щоб отримати об'єктивні результати, колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко запропонував обом кандидатам здати аналізи експертам незалежної антидопінгової організації VADA (Voluntary Anti-Doping Association). Спортсмен вирішив оплатити процедуру з власної кишені.

10 квітня Петро Порошенко прибув на "Олімпійський" та повторно здав аналізи. А от Володимир Зеленський відмовився від пропозиції Кличка, заявивши, що "час аналізів закінчився", а зараз він готується до дебатів.

Я підтримав звернення @Klitschko здати аналізи найавторитетнішій добровільній антидопінговій асоціації @Vada_Testing, бо це не забаганка, а абсолютно необхідна процедура, щоб наша нація мала повну довіру до майбутнього президента. pic.twitter.com/iOpgKZG10J — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 квітня 2019 р.

Як повідомили представники VADA, результати Порошенка з'являться на початку наступного тижня, адже дослідження триває від 48 до 72 годин.

Не треба паплюжити України, треба прийти, здати тести визнаній міжнародній асоціації і завершити процедуру, адже це – питання національної безпеки. А в питаннях національної безпеки і у захисті інтересів країни компромісів немає і бути не може. pic.twitter.com/Fj5NDspmtS — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 квітня 2019 р.

"Як я зрозумів, Володимир Зеленський не з'явився для здачі аналізів VADA. Я не стверджую, що пан Володимир Зеленський є наркоман, але є абсолютно прозорі міжнародні інституції, які можуть показати, що кандидат на посаду президента не має наркотичної залежності", – підсумував Порошенко.

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