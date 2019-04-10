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Порошенко здав повторні аналізи VADA, Зеленський – відмовився

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Петро Порошенко здав аналізи вдруге - фото 1
Петро Порошенко здав аналізи вдруге / twitter.com/poroshenko

Кандидат у президенти України Петро Порошенко погодився на пропозицію екс-боксера Володимира Кличка повторно здати аналізи експертам антидопінгової організації VADA. Натомість Володимир Зеленський відмовився від процедури.

Нагадаємо, що ідею здавати аналізи на наркотики та алкоголь подав саме Володимир Зеленський у своєму першому зверненні до Петра Порошенка. Той погодився, але кандидати у президенти так і не дійшли згоди. У результаті вони здавали аналізи в різних місцях: Зеленський у лабораторії Eurolab, а Порошенко – у медпункті НСК "Олімпійський".

Це цікаво: Зеленський оприлюднив результат аналізів, але щось пішло не так

Однак без скандалів не обійшлося і, щоб отримати об'єктивні результати, колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко запропонував обом кандидатам здати аналізи експертам незалежної антидопінгової організації VADA (Voluntary Anti-Doping Association). Спортсмен вирішив оплатити процедуру з власної кишені.

10 квітня Петро Порошенко прибув на "Олімпійський" та повторно здав аналізи. А от Володимир Зеленський відмовився від пропозиції Кличка, заявивши, що "час аналізів закінчився", а зараз він готується до дебатів.

Як повідомили представники VADA, результати Порошенка з'являться на початку наступного тижня, адже дослідження триває від 48 до 72 годин.

"Як я зрозумів, Володимир Зеленський не з'явився для здачі аналізів VADA. Я не стверджую, що пан Володимир Зеленський є наркоман, але є абсолютно прозорі міжнародні інституції, які можуть показати, що кандидат на посаду президента не має наркотичної залежності", – підсумував Порошенко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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