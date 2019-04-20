Вибори 2019: Притула розкрив свою думку про обох кандидатів

Перед другим туром президентських виборів український шоумен Сергій Притула завітав до Львова, аби поспілкуватися зі студентами Львівської політехніки. 17 квітня послухати "Тернопільського сірого" зібралися понад тисяча студентів вишу. Ведучий поділився з молоддю своїми думками стосовно виборів.

Сергій Притула не стримував емоцій, відверто зізнавшись, що не в захваті ані від Петра Порошенка, ані від Володимира Зеленського.

І ще: Порошенко vs Зеленський: реакція мережі на історичні дебати

Я можу вам за 10 хвилин на пальцях розказати, чому Порошенкові не можна бути президентом, і точно так само за 5 хвилин можу розказати, чому Зеленському не можна бути президентом. Я не в захваті ні від одного, ні від другого, – відверто зізнався Сергій Притула.

Також він додав, що українці звикли усе в своєму житті сприймати буквально, через що його не дивує перебіг подій, пов'язаний із виборами.

"У нас люди все сприймають буквально, і я не подивований результатами виборів. Бо людям сказали: "Ви йдете на вибори вибирати менше зло". Всі подивилися на Порошенка і на Зеленського – і вибрали менше", – додав шоумен під час зустрічі зі студентами.

Сергій Притула відверто розповів про своє ставлення до кандидатів

Крім того, Сергій Притула зауважив, що немає жодного сенсу під час війни змінювати головнокомандувача країни. Втім, він додав, що жоден із кандидатів не є професійним військовим. Але він не міг не зазначити, що змінилося в українській армії за ці п'ять років, адже сам активно займається волонтерською діяльністю.

Петро Олексійович за роки війни спромігся зробити таку систему взаємодії Міноборони, Генштабу, великих волонтерських організацій, що система почала працювати настільки, що в принципі, якщо його поміняють, то аж дуже нічого страшного не трапиться з одного боку. А з іншого – ми не знаємо, що в планах у Володимира Олександровича, це теж цікаво, – підкреслив Сергій Притула.

Зустріч шоумена Сергія Притули зі студентами Львівської політехніки відбулася не випадково. Виборча дільниця студмістечка – одна з чотирьох у місті, де перемогу здобув саме Володимир Зеленський.

Читайте також: Команда Зеленського: що треба знати про радників кандидата в президенти