Порошенко vs Зеленський: реакція мережі на історичні дебати

Зеленський і Порошенко на дебатах 19 квітня / twitter

На НСК Олімпійському у Києві відбулися довгоочікувані дебати між кандидатами у президенти України Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Користувачі мережі дуже активно обговорюють цю тему.

Дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського, найочікуваніша подія виборчої кампанії 2019, відбулася! Ось, як на це відреагували користувачі мережі:

Ребят я вообще политику не люблю но "Я не ваш оппонент , я ваш приговор"#дебати pic.twitter.com/UfwH4o32J0 — Чертовски Старая Птичка 42 дня до оменсов (@Sucker28210) 19 квітня 2019 р.

Ігор Гулик



Це все, що я сьогодні напишу про дебати :( pic.twitter.com/XXGZR6HkLA — Halyna Strychak (@Halyna1916) 19 квітня 2019 р.

- ти брешеш!

- ні, ти брешеш!

- брешеш, ти брешеш!

- брехун ти!

- сам брехун!

- брешеш!

*або коротко про дебати, які вже всіх заїбали* pic.twitter.com/ZKIIwPR7nf — горгона як останній оплот матріархату (@MACKA_TOMA) 19 квітня 2019 р.

українці, дивлячись дебати: pic.twitter.com/l0zNNoPIek — горгона як останній оплот матріархату (@MACKA_TOMA) 19 квітня 2019 р.

"я дєржу кулакі чтоби вашего окружения в політікє польше нє било" що це за мова, я не розумію #дебати — олегівна (@raskolnikova28) 19 квітня 2019 р.

ПП: Я чекатиму, коли ви рубатимете руки своїм партнерам і собі #дебати — Файний AliExpress (@AliExpr95430894) 19 квітня 2019 р.

Порох плутає мільярди з мільонами #дебати — Kott (@prosto_kot) 19 квітня 2019 р.

Зеленський питає: Як так вийшло що У така бідна при такому багатому президенті. Про Майдан, Іловайськ... Порошенко виглядає, ніби хоче вирізати опоненту #дебати — Файний AliExpress (@AliExpr95430894) 19 квітня 2019 р.

не #дебати, а якась прожарка — - картавий ілья (@doovbush) 19 квітня 2019 р.

дебати бінго:

- зеленський не був в армії

- зарплати по 4 тисячі

- свинарчук

- рошен #дебати — олегівна (@raskolnikova28) 19 квітня 2019 р.

Шановні кандидати, велике прохання! Не кидайтесь лайном, а розкажить нам яким ви бачите майбутнє країни?!

Не розповідайте один про одного- про свою програму розбудови України розповідайте!!!

Сцуко, а про ваши програми висновки ми самі зробимо!#дебати #ЗекоМанда #порошенко — Я Украинец! (@Ya_Ukrainec) 19 квітня 2019 р.

Порошенко так крикнул "Добрый вечір", что я аж подпрыгнула #дебати — командующая смертью (@zirochkaaaaa) 19 квітня 2019 р.

Ресторатор з "VS" зараз мабуть просто лікті кусає, що не він веде батл на НСК "Олімпійському".#дебати — стрикоза (@strykoza_ua) 19 квітня 2019 р.

#дебати #виборипрезидента

Прошлые дебаты между пчеловодом и зеком подарили нам меметичное "Цi руки нiчого не крали". По идее, дебаты между клоуном и комедиантом не должны разочаровать. — Славик Киосев (@kiosev_slavik) 19 квітня 2019 р.

#дебати Це краще шоу яке я бачив ever! — Ростік Кауфман (@milner_ua) 19 квітня 2019 р.

"чотирьмя хвилинами" "повєстка" "головнокомандуючий" моя шкільна вчителька української зараз просто вмерла #дебати — олегівна (@raskolnikova28) 19 квітня 2019 р.

Не #дебати а крик істерички і тявкання пуделя — Принц на чорному коні (@BrusDmytro) 19 квітня 2019 р.

Господи это сплошной стендап

Какая интригааа вах#дебати — fabulous lady (@zadorozhn_k) 19 квітня 2019 р.

Яке ж Зе хамло

Наркомана у Гуантанамо.

Петро #Порошенко зараз просто забиває останні цвяхи у труну наркомана !!! #Дебати — Patriot of Ukraine (@VovaKonoplyanka) 19 квітня 2019 р.

Мені трішки не сподобалося, коли Зеленський повернувся до народу на колінах, а Порошенко до жінки з своєї команди. Так, я розумію, що в неї втрата, але на мій погляд, це не дуже тактовно #Дебаты #дебати #дебати_так_дебати — Девушкек||-// (@imintrench17) 19 квітня 2019 р.

Дебатами розчарована, через їх дебільний формат.

Подивитися як одна сторона закидує лайном іншу, я можу і у ФБ.



Хотілося змісту#дебати — Ratilda Hoyden (@RatildaHoyden) 19 квітня 2019 р.

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