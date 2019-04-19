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Порошенко vs Зеленський: реакція мережі на історичні дебати

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Зеленський і Порошенко на дебатах 19 квітня - фото 1
Зеленський і Порошенко на дебатах 19 квітня / twitter

На НСК Олімпійському у Києві відбулися довгоочікувані дебати між кандидатами у президенти України Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Користувачі мережі дуже активно обговорюють цю тему.

Дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського, найочікуваніша подія виборчої кампанії 2019, відбулася! Ось, як на це відреагували користувачі мережі:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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