На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кандидати у президенти України: список, хто балотується на вибори 2019
-
- 40
Уже 31 березня 2019 відбудуться вибори президента України. Які ж кандидати позмагаються за голоси виборців? До вашої уваги повний список – дізнайтеся, хто балотується в президенти!
Цьогоріч Центральна виборча комісія зареєструвала на вибори президента аж 44 кандидати, однак кілька претендентів відмовилися від участі, тож остаточний список складається з 39 кандидатів.
Кумедне відео: Альтернативні дебати кандидатів у президенти
Це – рекордна кількість охочих поборотися за пост держави в нашій історії. Відомо, що бюлетень матиме аж 80 сантиментрів! Щоб не помилитися та проголосувати на свого лідера – дивіться актуальний перелік кандидатів.
|Кандидат
|Вік
|Партія
|Балашов Геннадій Вікторович
|57 років
|"5.10"
|Безсмертний Роман Петрович
|53 роки
|самовисуванець
|Богомолець Ольга Вадимівна
|52 роки
|самовисуванець
|Богословська Інна Германівна
|58 років
|самовисуванець
|Бойко Юрій Анатолійович
|60 років
|самовисуванець
|Бондар Віктор Васильович
|43 роки
|"Відродження"
|Ващенко Олександр Михайлович
|56 років
|самовисуванець
|Вілкул Олександр Юрійович
|44 роки
|"Опозиційний блок: Партія миру і розвитку"
|Габер Микола Олександрович
|58 років
|самовисуванець
|Гриценко Анатолій Степанович
|61 рік
|"Громадянська позиція"
|Данилюк Олександр Володимирович
|37 років
|самовисуванець
|Дерев'янко Юрій Богданович
|45 років
|"Воля"
|Журавльов Василь Миколайович
|42 роки
|самовисуванець
|Зеленський Володимир Олександрович
|40 років
|"Слуга народу"
|Каплін Сергій Миколайович
|39 років
|"Соціал-демократична партія"
|Кармазін Юрій Анатолійович
|61 рік
|самовисуванець
|Кива Ілля Володимирович
|41 рік
|"Соціалістична партія України"
|Корнацький Аркадій Олексійович
|65 років
|самовисуванець
|Кошулинський Руслан Володимирович
|49 років
|ВО "Свобода"
|Кривенко Віктор Миколайович
|37 років
|"Народний Рух України"
|Купрій Віталій Миколайович
|45 років
|самовисуванець
|Литвиненко Юлія Леонідівна
|42 роки
|самовисуванець
|Ляшко Олег Валерійович
|46 років
|"Радикальна партія Олега Ляшка"
|Мороз Олександр Олександрович
|74 роки
|"Соціалістична партія Олександра Мороза"
|Наливайченко Валентин Олександрович
|52 роки
|"Справедливість"
|Насіров Роман Михайлович
|39 років
|самовисуванець
|Новак Андрій Яремович
|46 років
|"Патріот"
|Носенко Сергій Михайлович
|49 років
|самовисуванець
|Петров Володимир Володимирович
|41 рік
|самовисуванець
|Порошенко Петро Олексійович
|53 роки
|самовисуванець
|Ригованов Руслан Олександрович
|45 років
|самовисуванець
|Скоцик Віталій Євстафійович
|47 років
|самовисуванець
|Смешко Ігор Петрович
|63 роки
|самовисуванець
|Соловйов Олександр Миколайович
|45 років
|"Розумна сила"
|Тарута Сергій Олексійович
|63 роки
|"Основа"
|Тимошенко Юлія Володимирівна
|58 років
|ВО "Батьківщина"
|Тимошенко Юрій Володимирович
|57 років
|самовисуванець
|Шевченко Ігор Анатолійович
|48 років
|самовисуванець
|Шевченко Олександр Леонідович
|47 років
|УКРОП
Відзначимо, що Олександр Мороз відмовився балотуватись, але через запізнілу відмову його ім'я залишиться у бюлетені. Таке ж рішення ухвалив і Сергій Тарута.
Натомість ще 5 кандидатів "знялися" на користь інших претендентів:
- Андрій Садовий (50 років, мер Львова, лідер партії "Самопоміч"), Дмитро Гнап (41 рік, журналіст, партія "Сила людей") та Дмитро Добродомов (42 роки, народний депутат) підтримали Гриценка;
- Євген Мураєв (43 роки, лідер партії "Наші") зняв свою кандидатуру на користь Вілкула;
- Сергій Кривонос (49 років, заступник командувача сил спецоперацій ЗСУ України) відмовився від участі, ймовірно, для підтримки Порошенка.
Цікаво, що на посаду президента претендують 35 чоловіків і 4 жінки, а середній вік усіх кандидатів становить 50 років. Офіційні результати виборів ми дізнаємося до 10 квітня. Якщо ж буде другий тур – то його проведуть 21 квітня.
Читайте також: Рейтинг кандидатів у президенти на вибори 2019
-
19:50Вибори президента 2019: графік і години, коли працюють дільниці
-
19:20Зірка реаліті-шоу зваблює екстремально глибоким декольте
-
18:55Кандидати у президенти України: список, хто балотується на вибори 2019
-
18:50Як обрати стиглі продукти в магазині: банан та авокадо
-
18:35Гороскоп на 31 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:20Покемони, Джекі Чан, Сейлор Мун та інші: улюблені мультсеріали 90-х
-
18:02Вибори 2019: які документи треба брати з собою, щоб голосувати
-
17:49Їжа, яка оживає: художник створює неймовірно зворушливі картини
-
17:20Година Землі: Прості поради, які допоможуть економити електроенергію
-
16:52Apple відмовляється від виробництва бездротової зарядки
-
16:20Слово дня: КЕБЕТА
-
15:21Гаряча Rihanna розбурхала мережу пікантними знімками у спідній білизні
-
14:46Година Землі 2019: коли українцям потрібно вимкнути світло
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:15Перехід на літній час: чому Україна досі переводить годинники
-
13:47NASA тестує рентген для зв'язку в космосі
-
13:25Грайлива Настя Каменських спокусила мережу відвертим відео
-
12:47Теплого Олекси 2019: що можна та не можна робити в цей день
-
12:15Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у квітні
-
11:51Скільки пам'яті дійсно необхідно сучасному смартфону у 2019 році
-
11:30Леонардо Ді Капріо опублікував знімок українського фотографа
-
11:13Теплого Олекси 2019: народні традиції і прикмети, перевірені часом
-
10:49З’явилася перша фанатська короткометражка з нагоди 40-річчя франшизи "Чужий"
-
10:20Фанати Гри престолів знайшли всі шість захованих по всьому світу Залізних тронів
-
18:20Покемони, Джекі Чан, Сейлор Мун та інші: улюблені мультсеріали 90-х
-
16:20Слово дня: КЕБЕТА
-
14:15Перехід на літній час: чому Україна досі переводить годинники
-
12:15Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у квітні
-
10:20Фанати Гри престолів знайшли всі шість захованих по всьому світу Залізних тронів
-
08:13За день до виборів: прогноз погоди в Україні 30 березня
- 29 березня
-
23:20Коли працюєш не за освітою: 8 найрозумніших порноактрис (фото 18+)
-
20:30Альтернативні дебати кандидатів у президенти: кумедне відео до сліз
-
17:21Кримінальне чтиво через 25 років: як змінилися улюблені герої
-
16:00Шалений Макс, гарні дівчата і Роналду: 5 книг, які захоплюють
-
13:15Марина Порошенко: цікаві факти, стильні образи та пікантні конфузи першої леді України
-
11:40Перехід на літній час 2019: дата, коли переводять годинник в Україні
-
07:58Неоновий демон: фантастичне Токіо в об'єктиві фотографа
- 28 березня
-
23:57Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом
-
21:2029 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:4110 дурних запитань адвокату: як стати найкращим
-
15:50Слово дня: ЗАГРАВА
-
13:43Слуга народу: вийшла весела пародія на серіал від гуцулки Баби Доцьки
-
12:00Привіт з 90-х: улюблені зарубіжні мультики нашого дитинства
-
11:07Сергій Бабкін – Моє кохання: дивитись новий мінімалістичний кліп
- 27 березня
-
22:53Секс без презерватива: науковці розповіли, хто і чому на нього погоджується
-
21:00Гороскоп на 28 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Як зараз виглядають близнючки, які зіграли дочку Росса і Рейчел у Друзях
-
16:00Слово дня: ҐОРҐОШІ
-
13:33Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців