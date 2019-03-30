Кандидати у президенти України: список, хто балотується на вибори 2019

Уже 31 березня 2019 відбудуться вибори президента України. Які ж кандидати позмагаються за голоси виборців? До вашої уваги повний список – дізнайтеся, хто балотується в президенти!

Цьогоріч Центральна виборча комісія зареєструвала на вибори президента аж 44 кандидати, однак кілька претендентів відмовилися від участі, тож остаточний список складається з 39 кандидатів.

Кумедне відео: Альтернативні дебати кандидатів у президенти

Це – рекордна кількість охочих поборотися за пост держави в нашій історії. Відомо, що бюлетень матиме аж 80 сантиментрів! Щоб не помилитися та проголосувати на свого лідера – дивіться актуальний перелік кандидатів.

Кандидат Вік Партія Балашов Геннадій Вікторович 57 років "5.10" Безсмертний Роман Петрович 53 роки самовисуванець Богомолець Ольга Вадимівна 52 роки самовисуванець Богословська Інна Германівна 58 років самовисуванець Бойко Юрій Анатолійович 60 років самовисуванець Бондар Віктор Васильович 43 роки "Відродження" Ващенко Олександр Михайлович 56 років самовисуванець Вілкул Олександр Юрійович 44 роки "Опозиційний блок: Партія миру і розвитку" Габер Микола Олександрович 58 років самовисуванець Гриценко Анатолій Степанович 61 рік "Громадянська позиція" Данилюк Олександр Володимирович 37 років самовисуванець Дерев'янко Юрій Богданович 45 років "Воля" Журавльов Василь Миколайович 42 роки самовисуванець Зеленський Володимир Олександрович 40 років "Слуга народу" Каплін Сергій Миколайович 39 років "Соціал-демократична партія" Кармазін Юрій Анатолійович 61 рік самовисуванець Кива Ілля Володимирович 41 рік "Соціалістична партія України" Корнацький Аркадій Олексійович 65 років самовисуванець Кошулинський Руслан Володимирович 49 років ВО "Свобода" Кривенко Віктор Миколайович 37 років "Народний Рух України" Купрій Віталій Миколайович 45 років самовисуванець Литвиненко Юлія Леонідівна 42 роки самовисуванець Ляшко Олег Валерійович 46 років "Радикальна партія Олега Ляшка" Мороз Олександр Олександрович 74 роки "Соціалістична партія Олександра Мороза" Наливайченко Валентин Олександрович 52 роки "Справедливість" Насіров Роман Михайлович 39 років самовисуванець Новак Андрій Яремович 46 років "Патріот" Носенко Сергій Михайлович 49 років самовисуванець Петров Володимир Володимирович 41 рік самовисуванець Порошенко Петро Олексійович 53 роки самовисуванець Ригованов Руслан Олександрович 45 років самовисуванець Скоцик Віталій Євстафійович 47 років самовисуванець Смешко Ігор Петрович 63 роки самовисуванець Соловйов Олександр Миколайович 45 років "Розумна сила" Тарута Сергій Олексійович 63 роки "Основа" Тимошенко Юлія Володимирівна 58 років ВО "Батьківщина" Тимошенко Юрій Володимирович 57 років самовисуванець Шевченко Ігор Анатолійович 48 років самовисуванець Шевченко Олександр Леонідович 47 років УКРОП

Відзначимо, що Олександр Мороз відмовився балотуватись, але через запізнілу відмову його ім'я залишиться у бюлетені. Таке ж рішення ухвалив і Сергій Тарута.

Натомість ще 5 кандидатів "знялися" на користь інших претендентів:

Андрій Садовий (50 років, мер Львова, лідер партії "Самопоміч"), Дмитро Гнап (41 рік, журналіст, партія "Сила людей") та Дмитро Добродомов (42 роки, народний депутат) підтримали Гриценка;

(50 років, мер Львова, лідер партії "Самопоміч"), (41 рік, журналіст, партія "Сила людей") та (42 роки, народний депутат) підтримали Гриценка; Євген Мураєв (43 роки, лідер партії "Наші") зняв свою кандидатуру на користь Вілкула;

(43 роки, лідер партії "Наші") зняв свою кандидатуру на користь Вілкула; Сергій Кривонос (49 років, заступник командувача сил спецоперацій ЗСУ України) відмовився від участі, ймовірно, для підтримки Порошенка.

Лідери рейтингу

Цікаво, що на посаду президента претендують 35 чоловіків і 4 жінки, а середній вік усіх кандидатів становить 50 років. Офіційні результати виборів ми дізнаємося до 10 квітня. Якщо ж буде другий тур – то його проведуть 21 квітня.

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