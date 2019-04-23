Вибори 2019: Гройман сказав, чи залишиться у команді Порошенка

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поділився своїми політичними планами. Дізнайтеся, чи залишиться він у команді Петра Порошенка на чергових виборах до Верховної Ради.

В ефірі програми "Свобода слова" Володимир Гройсман заявив, що піде на парламентські вибори з іншою політичною силою. Таким чином, він відокремиться від команди Петра Порошенка, який також заявив про свій намір йти зі своєю партією на вибори до Ради.

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"Однозначно, що це буде політична сила, яка об’єднає в собі людей з гарною репутацією, людей, які здатні не просто говорити, а реально робити речі, які будуть віддані країні. Я не хочу бути статистом в наступному політичному сезоні, я хочу бути активним, боротися за ідеї та їх впроваджувати", – заявив Гройман.

Прем'єра також додав, що до виборів необхідно змінити виборчу систему. "Якщо ми не змінимо виборчу систему в країні, то фактично новий парламент, який буде обраний за старою системою, через 2-3 місяці буде найбільшим нашим розчаруванням", – зазначив він.

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