Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Вибори 2019: Гройман сказав, чи залишиться у команді Порошенка

  • 53
Володимир Гройсман на президентських виборах 2019 - фото 1
Володимир Гройсман на президентських виборах 2019

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман поділився своїми політичними планами. Дізнайтеся, чи залишиться він у команді Петра Порошенка на чергових виборах до Верховної Ради.

В ефірі програми "Свобода слова" Володимир Гройсман заявив, що піде на парламентські вибори з іншою політичною силою. Таким чином, він відокремиться від команди Петра Порошенка, який також заявив про свій намір йти зі своєю партією на вибори до Ради.

Це цікаво: Результати виборів президента України в 2 турі

"Однозначно, що це буде політична сила, яка об’єднає в собі людей з гарною репутацією, людей, які здатні не просто говорити, а реально робити речі, які будуть віддані країні. Я не хочу бути статистом в наступному політичному сезоні, я хочу бути активним, боротися за ідеї та їх впроваджувати", – заявив Гройман.

Прем'єра також додав, що до виборів необхідно змінити виборчу систему. "Якщо ми не змінимо виборчу систему в країні, то фактично новий парламент, який буде обраний за старою системою, через 2-3 місяці буде найбільшим нашим розчаруванням", – зазначив він.

Читайте також: Коли відбудуться парламентські вибори в Україні 2019

Джерело: pravda
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Акція на Радіо МАКСИМУМ: виграй щогодини 1000 гривень на Великодній кошик
  • Вчора, 11:05
  • 161
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 194
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1413664
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Суспільство Верховна Рада