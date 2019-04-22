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Парламентські вибори в Україні 2019: дата, коли відбудуться вибори до ВР
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Вибори до Верховної Ради України відбуваються через шість місяців після обрання кандидата на посаду президента країни. Дізнайтеся, коли українці голосуватимуть на парламентських виборах.
27 жовтня українці обиратимуть новий склад Верховної Ради. Це буде 9 скликання Парламенту за пропорційно-мажоритарною системою.
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Ця система передбачає, що 225 депутатів потраплять до ВР від партій, які наберуть понад 5% у багатомандатному виборчому окрузі. Інших 225 депутатів оберуть за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних округах.
Коаліція у Верховній Раді формується на основі узгодження політичних позицій впродовж місяця з дня першого засідання парламенту після виборів. Мета такого об'єднання – ефективне спільне голосування. Для формування більшості потрібно мінімум 226 парламентарів.
В обов'язки уряду ВР входить контроль та впровадження економічної, фінансової, податкової та митної політики. ВР встановлює тарифи ЖКГ, покращує прибуток та якість життя. Парламентарі забезпечують соціальний захист громадян. Саме це входить в межі відповідальності депутатів Верховної Ради.
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