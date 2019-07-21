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Парламентські вибори 2019

Виборець зі спущеними штанами підірвав мережу: стало відомо, хто він

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Виборець зі спущеними штанами підірвав мережу: стало відомо, хто він - фото 1

Український сегмент Facebook підірвала фотографія чоловіка, який зняв штани в кабінці для голосування. Хто першим розмістив відповідний знімок, невідомо, проте він викликав небувалий ажіотаж в мережі.

Як відомо, 21 липня в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. Більшість користувачів зійшлися на думці, що фото було зроблено саме на одній з виборчих дільниць України.

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Так, стало відомо, що історія фотографії інша. Вона була зроблена 26 травня в бельгійському місті Антверпен під час виборів до Європейського парламенту. На знімку – 31-річний Нільс Делейн, який таким чином вирішив підняти настрій своєму викладачеві з релігієзнавства. Чоловіки випадково зустрілися на виборчій дільниці. Нільс попросив викладача сфотографувати його в кабінці.

"Щоб кинути йому виклик і підняти настрій, я опустив штани, як тільки зайшов в кабінку. Раптова ідея. Я не планував це. Я думаю і сподіваюся, що люди в більшості зрозуміли, що це жарт. Мій викладач з релігієзнавства, до речі, дуже реготав і атмосфера на виборчій дільниці відразу стала веселішою", – пояснив хлопець.

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Джерело: hln
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