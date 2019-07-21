Сергій Притула проголосував на парламентських виборах і розсмішив українців

Кандидат в народні депутати Сергій Притула віддав свій голос на виборах до Верховної Ради 2019. Про це український телеведучий повідомив у соціальній мережі Facebook на своїй сторінці.

"Ми з Катею вже виконали свій обов'язок! А потім і проголосували", – написав Притула у жартівливій формі. Нижче телеведучий опублікував відповідне фото.

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Користувачі мережі оцінили почуття гумору Притули, а також побажали успіхів. Крім того, фанати помітили, що кандидат в депутати взявся виконувати обов'язки з самого ранку, чого не скажеш про інших зірок шоу-бізнесу.

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