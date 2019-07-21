У Маріуполі виборець прикріпив до бюлетеня презерватив: фотофакт

У Маріуполі на одній з виборчих дільниць чоловік зіпсував бюлетень, прикріпивши до нього презерватив і написавши: меншого зла немає.

Як пояснив виборець місцевому виданню 0629, таке рішення було викликано тим, що жоден з кандидатів по одномандатному округу не викликає у нього довіри.

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"І тому до більшої частини ставлюся навіть вкрай негативно, а тих, яких не знаю, ну як можна віддавати голос за людей просто так. І через те, що для мене це "вибір без вибору", але, як свідомий громадянин, я не можу проігнорувати вибори, то вирішив висловити свою позицію в такій жорстокій, але й одночасно саркастичній формі", – зазначив він.



Бюлетень, де потрібно було проголосувати за партію, виборець псувати не став і проголосував.

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