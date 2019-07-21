На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Маріуполі виборець прикріпив до бюлетеня презерватив: фотофакт
-
- 19
У Маріуполі на одній з виборчих дільниць чоловік зіпсував бюлетень, прикріпивши до нього презерватив і написавши: меншого зла немає.
Як пояснив виборець місцевому виданню 0629, таке рішення було викликано тим, що жоден з кандидатів по одномандатному округу не викликає у нього довіри.
І ще: Зафіксовано першу спробу фальсифікації виборів (фотофакт)
"І тому до більшої частини ставлюся навіть вкрай негативно, а тих, яких не знаю, ну як можна віддавати голос за людей просто так. І через те, що для мене це "вибір без вибору", але, як свідомий громадянин, я не можу проігнорувати вибори, то вирішив висловити свою позицію в такій жорстокій, але й одночасно саркастичній формі", – зазначив він.
Бюлетень, де потрібно було проголосувати за партію, виборець псувати не став і проголосував.
Читайте також: На Разумкова "напали" на виборчій дільниці: перші деталі
-
17:25Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
-
17:11Китайці вигадали, як дізнатися, чи чисту білизну вам дали в готелі
-
16:56Сергій Притула проголосував на парламентських виборах і розсмішив українців
-
16:32Кабачкова піца: такого ви ще не їли
-
16:18Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 липня 2019 для знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:53У Маріуполі виборець прикріпив до бюлетеня презерватив: фотофакт
-
15:30Світоліна з бойфрендом вразила вечірнім образом
-
15:19Завжди юна: розкішна Хайді Клум без макіяжу підкорила Instagram
-
15:01Явка на парламентських виборах 2019: дані ЦВК, скільки українців проголосували
-
14:53Природа забирає своє: вражаючі фото занедбаних споруд столиці Ірану
-
14:36На Разумкова "напали" на виборчій дільниці: перші деталі
-
14:19Хранителі: перший трейлер серіалу про повернення супергероїв
-
13:51Названі головні переваги пішої ходи
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:32Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу
-
13:16Олена Кравець показала, як працює у Кварталі 95
-
12:52Модель Кендалл Дженнер вразила абсолютно голими фото (18+)
-
12:35Зафіксовано першу спробу фальсифікації виборів (фотофакт)
-
12:19Кумедний собака з м'ячиком розвеселив мережу: відео
-
11:53Зручно чи ні: британка створила стільці для жінок і чоловіків
-
11:29Як пов'язані щастя і нові знайомства: відповідь учених
-
10:51Рятувальники оголосили важливе попередження для українців
-
10:27Нова музика тижня: рок плейлист для вихідних
-
09:53Міс Всесвіт 2012 похизувалась ідеальною фігурою (фото)
-
17:25Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)
-
15:01Явка на парламентських виборах 2019: дані ЦВК, скільки українців проголосували
-
13:32Дуже дивні справи: американець показав місця з третього сезону серіалу
-
10:27Нова музика тижня: рок плейлист для вихідних
-
08:14Це приємне заняття здатне зміцнити імунітет
- 20 липня
-
21:23Чимось на Винника подібний: Влад Яма кардинально змінив образ
-
18:50Парламентські вибори 2019: які документи треба брати з собою для голосування
-
15:15Лікарі розповіли, чому спати у піжамі – безглузда ідея
-
12:15Як зробити шорти зі старих джинсів: практичні поради
-
08:15Погода в Україні 20 липня: дощі пройдуть на півночі та заході
- 19 липня
-
22:10BottleCapChallenge: майже гола зірка Playboy відкрила пляшку грудьми (18+)
-
19:23Дієтологи спростували міф про кавунову дієту
-
17:00Парламентські вибори 2019: фінальний рейтинг партій, які балотуються у Раду
-
14:48Пропорційно-мажоритарна система виборів: як українці обирають новий парламент
-
13:00Притула розплакався під час інтерв'ю Єфросиніній: емоційне відео
-
09:57Джаред Лето влаштував міні-концерт на Пішохідному мосту в Києві: відео
-
07:15Як правильно зберігати продукти: поради медиків
- 18 липня
-
22:25Секс з начальницею: що означають найпопулярніші сни
-
20:00Зірки на виборах 2019: які шоумени і спортсмени можуть пройти в парламент
-
18:51Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму
-
17:19Максимум позитиву! 5 книг про те, як радіти життю
-
14:45Про дорогу, їжу і ціни: корисні англійські фрази, які виручать вас у відпустці
-
11:30Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа
-
07:17Погода в Україні 18 липня: дощі з грозами захоплять північ та захід
- 17 липня
-
21:55Зводимо її з розуму: 7 простих правил збудження