Вибір матері 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ, опис сюжету

Серіал "Вибір матері" показує історію маленької дівчинки Інни, яка зіткнулась із жорстокістю найрідніших. І хоч батьків не вибирають, але юна героїня знайшла нову маму – вчительку Олену. Дивіться онлайн 5 і 6 серію!

Мелодрама Вибір матері – це адаптація японського формату "Мама". Серіал розповідає про вчительку Олену, яка стає на захист своєї учениці Інни. Над 8-річною дівчинкою регулярно знущалася її власна мама та жорстокий вітчим-міліціянт. Після безуспішних звернень до влади Олена зрозуміла, що єдиним виходом є втеча з країни. Але їй заважає мати дівчинки, її жорстокий вітчим і низка обставин...

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25 вересня на каналі СТБ вийшли 5 і 6 серія картини. Дізнайтесь, що ж у них сталось!

5 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, СЮЖЕТ

Життя Олени перевернулось з ніг на голову! Жінка дізналася про хворобу Євгенії та зустріла свою біологічну матір. Виявилася, що жінку, яка дала їй життя, вона знала вже давно. Та неодноразово допомагала, адже жила по сусідству...

Аня - біологічна мама Олени

Справжня мама Олени нарешті розповіла, чому ж покинула дочку багато років тому.

Дивитись онлайн 5 серію Вибір матері від 25-09-2019

Тим часом Марину знову викликали на допит. Слідчі отримали відео з камер спостереження, на якому чітко видно, як жінка штовхає свою дочку Інну. Тепер у правоохоронців є привід продовжувати розслідування. Та горе-матір не думає про себе: вона захищає нареченого.

Марина

Жінка зізналася, що це вона била дівчинку з метою виховання. А поки вона вигороджує Михайла, той уже вийшов на слід Олени та Інни...

Інна щаслива разом з Оленою

6 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, ОПИС

Після розмови з Анею Олена не стала повертатися додому. Вона забрала Інну і зупинилася в гостях у Саші. Чоловіку подобається Олена, тож він запевнив, що вона може довіритись йому та розкрити, що ж сталося. Олена готова розповісти новому другові про стосунки з Женею і брехню Анни, але чи довірить вона йому таємницю Інни?

Дивитися онлайн 6 серію Вибір матері від 25-09-2019

Саша - новий друг Олени

Вікторія знайшла нову зачіпку у справі про зниклу дівчинку. Співробітниця міліції звернулася до директора школи з проханням надати свіже фото Інни. Він зміг знайти фотографію класу. Незважаючи на погану якість, її можна використовувати для пошуків. Єдина заковика: слідчим потрібно отримати дозвіл матері.

Слідчі шукають Інну

Марина запідозрила Михайла в зраді. Жінка боїться: якщо правда про Інну спливе на поверхню, її посадять. Але її співмешканця ніби не турбує доля коханки. Марина запідозрила, що у Михайла з'явилася інша: у його ноутбуці вона знайшла фотографії Олени...

Марина вважає Олену коханкою Михайла

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