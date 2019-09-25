На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вибір матері 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ, опис сюжету
-
- 23
Серіал "Вибір матері" показує історію маленької дівчинки Інни, яка зіткнулась із жорстокістю найрідніших. І хоч батьків не вибирають, але юна героїня знайшла нову маму – вчительку Олену. Дивіться онлайн 5 і 6 серію!
Мелодрама Вибір матері – це адаптація японського формату "Мама". Серіал розповідає про вчительку Олену, яка стає на захист своєї учениці Інни. Над 8-річною дівчинкою регулярно знущалася її власна мама та жорстокий вітчим-міліціянт. Після безуспішних звернень до влади Олена зрозуміла, що єдиним виходом є втеча з країни. Але їй заважає мати дівчинки, її жорстокий вітчим і низка обставин...
Тут більше: Попередні 3 і 4 серії мелодрами "Вибір матері"
25 вересня на каналі СТБ вийшли 5 і 6 серія картини. Дізнайтесь, що ж у них сталось!
5 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, СЮЖЕТ
Життя Олени перевернулось з ніг на голову! Жінка дізналася про хворобу Євгенії та зустріла свою біологічну матір. Виявилася, що жінку, яка дала їй життя, вона знала вже давно. Та неодноразово допомагала, адже жила по сусідству...
Справжня мама Олени нарешті розповіла, чому ж покинула дочку багато років тому.
Дивитись онлайн 5 серію Вибір матері від 25-09-2019
Тим часом Марину знову викликали на допит. Слідчі отримали відео з камер спостереження, на якому чітко видно, як жінка штовхає свою дочку Інну. Тепер у правоохоронців є привід продовжувати розслідування. Та горе-матір не думає про себе: вона захищає нареченого.
Жінка зізналася, що це вона била дівчинку з метою виховання. А поки вона вигороджує Михайла, той уже вийшов на слід Олени та Інни...
6 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, ОПИС
Після розмови з Анею Олена не стала повертатися додому. Вона забрала Інну і зупинилася в гостях у Саші. Чоловіку подобається Олена, тож він запевнив, що вона може довіритись йому та розкрити, що ж сталося. Олена готова розповісти новому другові про стосунки з Женею і брехню Анни, але чи довірить вона йому таємницю Інни?
Дивитися онлайн 6 серію Вибір матері від 25-09-2019
Вікторія знайшла нову зачіпку у справі про зниклу дівчинку. Співробітниця міліції звернулася до директора школи з проханням надати свіже фото Інни. Він зміг знайти фотографію класу. Незважаючи на погану якість, її можна використовувати для пошуків. Єдина заковика: слідчим потрібно отримати дозвіл матері.
Марина запідозрила Михайла в зраді. Жінка боїться: якщо правда про Інну спливе на поверхню, її посадять. Але її співмешканця ніби не турбує доля коханки. Марина запідозрила, що у Михайла з'явилася інша: у його ноутбуці вона знайшла фотографії Олени...
Це цікаво: Стало відомо, чи буде продовження серіалу Кріпосна 3
-
21:53Скільки має важити ідеальна жінка, на думку чоловіків
-
21:42Peugeot Boxer перетворили на позашляховий будинок на колесах
-
21:22Стало відомо, чому ми забуваємо сни
-
21:14Перелік обов'язкових ритуалів, які потрібно виконати перед сном
-
21:0026 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:50Химерні будиночки, які можна побачити лише у Бельгії
-
20:45Вибір матері 5, 6 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ, опис сюжету
-
20:40Жан Беленюк назвав умову, за якої він готовий скласти депутатський мандат
-
20:24Міс Україна 2019 показала, чому вона – найкрасивіша
-
20:14Науковці нагадали про важливість сексу у поважному віці
-
19:55Лікарі не рекомендують смажити їжу на цій олії
-
19:42Папа Римський закликав людей використовувати якомога менше прикметників
-
19:21Нова оптична ілюзія розбурхала інтернет: що бачите ви?
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:13У Німеччині становили автомати, в яких можна продати свій старий смартфон
-
18:51Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
-
18:41Тест швидкості зарядки: нові iPhone порівняли з головними конкурентами
-
18:20Нові серіали, які варто подивитися на вихідних
-
18:14Головні пісні року про кохання за версією Esquire
-
18:00Гороскоп на 26 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Солістка KAZKA заінтригувала романтичним знімком з колегою
-
17:45Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови
-
17:43Цей спосіб може допомогти побороти переживання перед іспитами
-
17:25Цікаві дрібниці у серіалі Друзі, які ви могли не помітити
-
20:40Жан Беленюк назвав умову, за якої він готовий скласти депутатський мандат
-
18:51Моделі 90-х: як змінилася ефектна красуня Кеті Айрленд (18+)
-
17:45Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилася стенограма скандальної телефонної розмови
-
14:47Осінній призов 2019 в Україні: що треба знати призовникам в армію
-
13:15Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
-
10:55The Hardkiss – Жива: вийшов новий кліп, у якому Саніна перетворилась на вампірку
-
09:50Українці отримали безвіз з ще однією південноамериканською країною
-
07:18Погода в Україні 25 вересня: у західних областях дощитиме
- 24 вересня
-
22:50Секс гарантується: це корисне заняття її неабияк збуджує
-
19:00Хто така Грета Тунберг і чому про неї всі говорять: промовисті факти про юну активістку
-
17:13У поліції повідомили, з якого числа водіям потрібно їздити з увімкненими фарами
-
15:0710 смачних делікатесів із дитинства, які викличуть у вас ностальгію
-
12:15Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
-
09:27Виступ шведської школярки на саміті ООН, який варто побачити кожному
-
07:17Погода в Україні 24 вересня: де буде найхолодніше
- 23 вересня
-
23:25Виводимо її на чисту воду: як зрозуміти, що вона не симулює
-
21:10Скільки потрібно українцям працювати, щоб купити новий iPhone
-
18:21Незабутній відпочинок: чому варто поїхати у Доломітові Альпи
-
15:10Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв
-
12:17Як швидко схуднути: ці заняття спалюють 700 калорій за годину
-
09:33Еммі 2019: список переможців, які вас здивують
-
07:33Лікарі закликають відмовитися від цієї щоденної звички
- 22 вересня
-
23:27Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі
-
21:55Кайлі Дженнер нервово курить: сексуальна Леся Нікітюк неабияк розігріла мережу
-
19:50Rotten Tomatoes назвав 20 найкращих серіалів 90-х, які варто подивитися