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Серіал Вибір матері 3, 4 серія: дивитись онлайн нову драму СТБ
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Український серіал "Вибір матері" розповідає про маленьку дівчинку Інну, яка зіткнулася з недитячими проблемами та жорстокістю рідних. І хоч батьків не вибирають, але юна героїня знайшла нову маму. Дивіться онлайн 3 і 4 серію!
Вибір матері – це адаптація японського формату "Мама". Нова мелодрама показує історію вчительки Олени, яка стає на захист своєї учениці Інни. Над 8-річною дівчинкою регулярно знущається її власна мама та жорстокий вітчим, який, на додачу, працює в правоохоронних органах. Після безуспішних звернень до влади Олена розуміє, що єдиним виходом є втеча з країни. Але їй заважає мати дівчинки, її жорстокий вітчим і низка фатальних обставин...
Тут більше: Прем'єрні 1 і 2 серії мелодрами "Вибір матері"
24 вересня на каналі СТБ вийшли 3 і 4 серія картини. Дізнайтесь, що ж у них сталось!
3 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, СЮЖЕТ
Олена згадала своє минуле... Старий дитячий будинок, де вона виросла, давно не працює. Але там, як і раніше, живе колишня директриса Маргарита Миколаївна. Вона не з'їжджає, знаючи, що хтось із її вихованців може повернутися. Лєна попросилася пожити до своєї старої виховательки. Інна хворіє і поки що не готова до тривалої подорожі.
Тим часом біологічна мама дівчинки Марина звернулася на телебачення, адже підполковник Полікарпов прийняв рішення закрити справу про зниклу Інну. За офіційною версією слідства, Інна потонула, хоча її тіла так і не знайшли. Однак не всі слідчі з цим згодні. Молода співробітниця міліції Вікторія вважає, що потрібно ще раз допитати матір і вітчима дівчинки.
Дивитись онлайн 3 серію Вибір матері від 24-09-2019
Женя продовжує шукати Олену. Стан жінки погіршився, і перед смертю вона хоче побачити прийомну дочку. На щастя, їм таки вдалось зустрілися.
4 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, ОПИС
Олена вперше за десять років зустрілася зі своєю прийомною матір'ю! Женя так зраділа і здивувалася, що не наважилася розповісти доньці про свої проблеми зі здоров'ям. Олена попросила у матері велику суму грошей – 10 000 доларів. Вони потрібні жінці на нові документи для Інни. Женя погодилася допомогти дочці, але з однією умовою: Олена два тижні буде жити у неї вдома.
Не всі зраділи поверненню блудної дочки. Карина, рідна донька Євгенії, все життя ревнувала маму до названої сестрі. Їй завжди здавалося, що мама любить Олену більше. Для Карини повернення сестри – дуже небажана подія.
Дивитися онлайн 4 серію Вибір матері від 24-09-2019
А в Олени з'явилася проблема. Де заховати Інну на ці два тижні? Вона не може оселитися у Євгенії вдома разом із дівчинкою. Як відреагує Женя на онуку, яка несподівано з'явилася? Олена зрозуміла, що у неї є тільки один вихід: Інну потрібно заховати...
Це цікаво: Стало відомо, чи буде продовження серіалу Кріпосна 3
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