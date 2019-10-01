Вибір матері 11, 12 серія: дивитись онлайн серіал СТБ, опис сюжету

Українська мелодрама "Вибір матері" дивує несподіваними поворотами! Історія дівчинки Інни та її нової мами-рятівниці Олени наближається до фіналу. Дивіться онлайн 11 і 12 серію, аби не пропустити хвилюючу розв'язку!

Серіал Вибір матері – це адаптація японського формату "Мама". Драма розповідає про вчительку Олену, яка прагне захистити свою 8-річну ученицю Інну від знущань рідної мами та її жорстокого вітчима-міліціянта. Після бездіяльності влади Олена зрозуміла, що єдиним виходом є втеча з країни. Але на заваді новоспеченій мамі та доньці стають різні фатальні обставини...

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1 жовтня на каналі СТБ вийшли 11 і 12 серія картини. Дізнайтесь, що ж у них сталось!

11 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, СЮЖЕТ

Слідчі отримали запис із відеокамер автовокзалу. На ньому засвітилися всі – й Олена, й Саша, й Анатолій. Тепер сімейство Гончарів перебуває під підозрою. Правоохоронці вважають, що родичі Олени допомогли їй викрасти дівчинку. Вікторію бентежить одне: поряд з Оленою Інна не виглядає нещасною дитиною. Вона щиро радіє своїй "викрадачці".

Дивитись онлайн 11 серію Вибір матері від 01-10-2019

Тим часом Михайло зажадав викуп за викрадену Інну. Чоловік сконтактував з Євгенією через Карину. Він вимагає за дівчинку викуп – мільйон доларів США. Якщо Женя повідомить про це правоохоронцям, він уб'є Інну відразу ж.

Міліція ж не поспішає записувати Михайла в підозрювані. Полікарпов продовжує вигороджувати колегу, знаходячи його діям виправдання. Тим часом слідчі розшукують Олену...

11 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, ОПИС

Олена приїхала на зустріч із викрадачем. Як Михайло і вимагав, вона з'явилася сама з мільйоном доларів готівкою. Перш ніж жінка встигла отямитися, хтось вирвав сумку з викупом із її рук і поїхав на автівці. Викрадач залишив їй записку з адресою дитячого будинку, у якому Олена виросла.

Дивитися онлайн 12 серію Вибір матері від 01-10-2019

Лєна помчала рятувати Інну. На місці вона застигла від жаху: будівля була охоплена вогнем. Не думаючи про себе, жінка кинулася в палаючий будинок. Їй вдалося винести дівчинку на вулицю, але та не прийшла до тями. Інну відвезли на "швидкій", однак саму Олену заарештували на місці. На міці пожежі знайшли тіло чоловіка – невже це Михайло?

Після всіх перипетій Олена постала перед судом. Її звинувачують у викраденні дитини. Женя, Анатолій і навіть слідча Вікторія роблять все можливе, щоб пом'якшити покарання для Олени.

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