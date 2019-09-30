Серіал Вибір матері 9, 10 серія: дивитись онлайн драму СТБ, опис сюжету

Український серіал "Вибір матері" тримає глядачів у напрузі! Драматична історія дівчинки Інни, яка зіткнулась із жорстокістю найрідніших, та її нової мами-рятівниці Олени наближається до фіналу. Дивіться онлайн 9 і 10 серію!

Вибір матері – це адаптація японського формату "Мама". Серіал розповідає про вчительку Олену, яка прагне захистити свою ученицю Інну від знущань рідної мами та її жорстокого вітчима-міліціянта. Після бездіяльності влади Олена зрозуміла, що єдиним виходом є втеча з країни. Але їм заважають біологічні родичі дівчинки і низка обставин...

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30 вересня на каналі СТБ вийшли 9 і 10 серія картини. Дізнайтесь, що ж у них сталось!

9 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, СЮЖЕТ

Марина приїхала в столицю в пошуках Михайла. Жінка впевнена, що її співмешканець має роман з Оленою. Вона приїхала за тією адресою, яку знайшла в листуванні між Михайлом та його колегою. Біля будинку Євгенії Марина зустріла Інну – живу, цілу й неушкоджену. Жінка має намір повернути дівчинку і написати заяву в міліцію.

Дивитись онлайн 9 серію Вибір матері від 30-09-2019

Марина

Сім'я Олени стала на її бік. Після візиту Марини всі, включаючи Женю, дізналися про складну ситуацію. Тепер Інну не можна просто взяти і вивезти до Голландії, адже в прикордонників є фотографія зниклої дівчинки. На додачу, Марина після зустрічі з Інною і її "викрадачкою" таки написала заяву...

Олена

10 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, ОПИС

Інна знайшлася! Олена встигла наздогнати дівчинку, яка вже зібралася сідати в автобус до Реченська. З'ясувалось, що дівчинка просто хотіла врятувати свою нову маму від в'язниці.

Інна

Повернувшись додому, Олена зібрала сімейну раду. Як вивезти дитину в Голландію? Саша запропонував план. Він вимагає багато грошей і зусиль, але це єдиний шанс для Олени та Інни нарешті стати сім'єю. Женя готова заплатити будь-які гроші, щоб у її дочки й онуки було щасливе життя.

Дивитися онлайн 10 серію Вибір матері від 30-09-2019

Женя

Та в головної героїні серіалу "Вибір матері" з'явилася несподівана перешкода. Марина написала заяву в міліцію. Слідчі із сумнівом поставилися до слів п'яної жінки, яка потім просто заснула в дільниці. Вікторія та Дмитро поїхали до столиці, щоб допитати ймовірну викрадачку особисто.

Олена та Інна не встигають втекти з країни. І річ не лише в міліції...

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