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Вибір матері 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ, сюжет
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На каналі СТБ стартував новий серіал "Вибір матері". Мелодрама розповідає про маленьку дівчинку Інну, яка зіткнеться з не дитячими проблемами та жорстокістю найрідніших. І хоч батьків не вибирають, але героїня знайде свою нову маму. Дивіться онлайн прем'єрні 1 і 2 серію!
Серіал Вибір матері – це адаптація японського формату "Мама". Мелодрама показує історію вчительки Олени, яка вирішує захистити свою ученицю Інну. 8-річна дівчинка регулярно зазнає побоїв і може загинути від рук власної матері та вітчима. Після безуспішних звернень до влади Олена розуміє, що ніхто, крім неї, не в змозі захистити Інну. Вона тікає разом із дівчинкою та планує залишити країну. Але їй заважає мати дівчинки, її жорстокий вітчим і низка фатальних обставин...
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23 вересня на каналі СТБ вийшли прем'єрні 1 і 2 серія картини. Дізнайтесь, що ж у них сталось!
1 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, СЮЖЕТ
У першій серії квіткарка Олена Гончар отримала погану новину: власники оранжереї, де вона працює, вирішили зупинити бізнес і звільнити працівників теплиці. Для жінки це найболючіший удар, адже вона все своє життя присвятила рослинам! Однак на обурення немає часу – потрібно негайно шукати нову роботу. Десятки резюме, фірм і наукових центрів… Поки все тихо. Щоб геть не з'їхати з глузду, Олена влаштувалася до місцевої школи вчителькою початкових класів.
Уже на першому уроці увагу Олени привернула одна учениця – Інна Марчук. Дівчина намалювала три червоних тюльпани замість вази. Як тільки однокласники Інни почули, що дівчина не впоралася із завданням, то відразу почали її ображати. Дурепа, нехлюйка, замурза… Від хвилі негативу Інна зніяковіла. Але Олена вперше заступилася за дівчинку та поставила її за приклад іншим, інші учні на вчинок вчительки відреагували не дуже позитивно.
Дивитись онлайн 1 серію Вибір матері від 23-09-2019
Увечері, після уроків, Олена Гончар зустріла на вулиці Інну. Дівчинка блукала темним парком, шукала скляні пляшки для місцевого безхатька та взагалі не поспішала додому. Схоже, Інна геть не хотіла йти додому. Щоб бути спокійною за неповнолітню ученицю, Олена вирішила провести дівчинку додому. Однак у будинку Інни нікого не було, а мобільний її мами був вимкнений…
Олена не мала іншого виходу, як забрати дівчинку до себе додому, нагодувати теплою, смачною вечерею та вкласти спати. Та вчителька помітила: Інна виглядає змарнілою, голодною та недоглянутою. Ба більше, вона навіть забрала із собою шкільний обід. А коли Олена подала вечерю, то Інна накинулася на їжу, ніби ніколи її не бачила. Здається, про дівчину взагалі ніхто не турбується…
2 СЕРІЯ ДРАМИ ВИБІР МАТЕРІ, ОПИС
Інна наважилася розповісти страшну історію про домашнє насильство. Перед тим, як у сльозах прибігти до Олени, дівчинку жорстоко побив мамин залицяльник Михайло – найкращий працівник міліції міста! Ба більше, він погрожував вбити її тільки за те, що вона випадково вимкнула ігрову приставку. У голові не вкладається… Як той, хто захищає місцевих від небезпеки, підіймає руку на маленьку дівчинку, а рідна матір йому в цьому допомагає!
Олена, почувши відверте зізнання маленької Інни, остовпіла від шоку! Як допомогти дівчинці та не зашкодити їй? Це питання турбувало її… Єдиний вихід – піти до міліції та написати заяву на Михайла, а Марину позбавити материнських прав. Однак це тільки ускладнить усе, адже Морозов тримає у своїх руках весь відділок.
Дивитися онлайн 2 серію Вибір матері від 23-09-2019
Поки Олена думає, як допомогти своїй учениці до свого від'їзду в Амстердам, Інна важко переживає ситуацію з мамою та її коханим Михайлом. Постійно в голові вона прокручує фрази Марини: ти небажана дитина, від тебе одні проблеми та багато клопоту… Психологічний стан Інни вкрай важкий. Допомогти маленькій дівчинці може лише одне – втеча.
На п'яних і втомлених нічними тусовками Михайла та Марину вдома чекав неприємний сюрприз: Інна зникла! Кімната пуста, а вікно навстіж відчинене…
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