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війна Kalush

Виберіть нову марку від Укрпошти: у Дії з'явилось голосування для українців

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Оберіть нову марку від Укрпошти - фото 1
Оберіть нову марку від Укрпошти

Укрпошта влаштувала опитування щодо нової марки, яка зовсім скоро вийде у світ. Українці вже обрали назву, а тепер визначать зображення на марці. Як це зробити – читайте далі.

У додатку Дія з'явилось свіже голосування за третю поштову марку під час війни від Укрпошти. Під час попереднього українці віддали найбільше голосів за назву для неї, яка звучить "Доброго вечора, ми з України". А тепер настав час обрати ілюстрацію, пише Радіо MAXIMUM.

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Експертна рада Укрпошти переглянула понад 1500 робіт та відібрала 5 з них, серед яких кожен може визначити свого фаворита. Серед варіантів з'явились знаменитий керамічний півник, воїн з Kalush, гусак у панамі посеред поля з військовими, трактор, який тягне танк окупантів, а також путін, якого зупиняють бійці ЗСУ.

Виберіть нову марку від Укрпошти: у Дії з'явилось голосування для українців - фото 507177
Виберіть нову марку від Укрпошти: у Дії з'явилось голосування для українців - фото 507179
Виберіть нову марку від Укрпошти: у Дії з'явилось голосування для українців - фото 507180
Виберіть нову марку від Укрпошти: у Дії з'явилось голосування для українців - фото 507176
Виберіть нову марку від Укрпошти: у Дії з'явилось голосування для українців - фото 507178

Голосування триватиме з 9 по 15 червня, після чого Укрпошта назве переможця та почне роботу над випуском нової популярної марки.

Як проголосувати за марку від Укрпошти:

  1. Зайдіть у Дію;
  2. Оберіть розділ Опитування;
  3. Перегляньте варіант та проголосуйте за найкращий.

Варте уваги: Укрпошта представила мерч із зображенням марки з тим самим потопленим російським кораблем

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