Виберіть нову марку від Укрпошти: у Дії з'явилось голосування для українців

Укрпошта влаштувала опитування щодо нової марки, яка зовсім скоро вийде у світ. Українці вже обрали назву, а тепер визначать зображення на марці. Як це зробити – читайте далі.

У додатку Дія з'явилось свіже голосування за третю поштову марку під час війни від Укрпошти. Під час попереднього українці віддали найбільше голосів за назву для неї, яка звучить "Доброго вечора, ми з України". А тепер настав час обрати ілюстрацію, пише Радіо MAXIMUM.

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Експертна рада Укрпошти переглянула понад 1500 робіт та відібрала 5 з них, серед яких кожен може визначити свого фаворита. Серед варіантів з'явились знаменитий керамічний півник, воїн з Kalush, гусак у панамі посеред поля з військовими, трактор, який тягне танк окупантів, а також путін, якого зупиняють бійці ЗСУ.

Голосування триватиме з 9 по 15 червня, після чого Укрпошта назве переможця та почне роботу над випуском нової популярної марки.

Як проголосувати за марку від Укрпошти:

Зайдіть у Дію; Оберіть розділ Опитування; Перегляньте варіант та проголосуйте за найкращий.

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