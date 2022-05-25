Укрпошта представила мерч із зображенням марки з тим самим потопленим російським кораблем

Мерч Укрпошти з зображенням марки можна купити в мережі

Якщо ви не встигли придбати марки з російським військовим кораблем, то можете потішити себе чимось іншим. Так, в "Укрпошті" запустили продаж мерчу, який зображає ту саму марку.

Про це "Укрпошта" розповіла у своєму фейсбуці. Дізнайтеся де та за скільки можна купити фірмовий мерч.

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"Укрпошта" випустила мерч спільно з компанією INTERTOP. Наразі в асортименті футболки та світшоти з зображенням марки "Русскій воєнний корабль".

У колаборації з INTERTOP ми розробили бавовняні світшоти та футболки вільного крою з культовою ілюстрацією, яка вам та оточуючим постійно нагадуватиме про сміливість українців та чіткий напрямок руху не тільки корабля, а й усього російського, – розповіли в "Укрпошті".

Придбати футболки та світшоти можна за ось цим посиланням. Не проґавте можливості!

В асортименті футболки та світшоти білого та чорного кольорів. Коштують вони 349 та 649 гривень відповідно.

Зауважимо, що придбати мерч можна як на сайті INTERTOP, так і у відділеннях "Укрпошти". 5% від вартості придбаного вбрання перерахують на потреби ЗСУ.

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