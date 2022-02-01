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"Ви зробили ніс?": міс Україна Всесвіт Анна Неплях показала себе у 17 років

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Анна Неплях - фото 1
Анна Неплях / instagram

Переможниця конкурсу краси Міс Україна Всесвіт-2021 Анна Неплях зізналася, що за своє життя не робила жодної пластичної операції. Так красуня відповіла на чутки.

Неплях показала в інстаграмі архівний знімок, на якому вона позувала у 17 років.

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"Тут мені 17 років. Я не робила ніс, жодних пластичних операцій та інших маніпуляцій із зовнішністю. Не колола вилиці або ще щось", – зазначила Неплях.

Єдине, що змінила Анна у своїй зовнішності – збільшила губи. Але це вона робила востаннє близько року тому. Як підтвердження модель показала фото, де у неї за рік "повністю здулися губи".

У жовтні 2021 року дівчина змагалася з 14 іншими фіналістками на конкурсі Міс Україна Всесвіт-2021 у Києві, де посіла перше місце та здобула довгоочікуваний титул.

'Ви зробили ніс?': міс Україна Всесвіт Анна Неплях показала себе у 17 років - фото 494687

'Ви зробили ніс?': міс Україна Всесвіт Анна Неплях показала себе у 17 років - фото 494688

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