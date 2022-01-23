Міс Всесвіт Олівія Калпо захопила новими звабливими фото: 18+

Популярна модель та одна із найпривабливіших дівчат світу Олівія Калпо не припиняє захоплювати шанувальників своєю вродою. Цього разу дівчина показала, як насолоджується відпочинком у Мексиці.

29-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно веде свою сторінку в соцмережі інстаграм, де має понад 5 мільйонів прихильників. І це зовсім не дивно, адже одна із найкрасивіших дівчат світу регулярно публікує кадри зі своїх буднів, а також не соромиться демонструвати свою ідеальну фігуру, передає Радіо MAXIMUM.

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Не винятком стали і нові фото Олівії, на яких вона позує у крихітному купальнику у басейні на одному з дахів курорту в Мексиці. Ефектний пейзаж та не менш розкішна форма моделі викликали неабиякий захват у підписників. За короткий час допис зібрав понад 175 тисяч лайків та сотні коментарів з компліментами. Можна посперечатись, що Олівія з легкістю б отримала ще одну корону найкрасивішої дівчини у світі.

Джерело фото: instagram.com/oliviaculpo

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