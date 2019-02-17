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Чому яблука корисні для здоров'я: відповідь медиків

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Чому корисно щодня їсти яблука - фото 1
Чому корисно щодня їсти яблука

Чому яблука повинні бути у щоденному раціоні та які корисні властивості мають ці фрукти - розповіла Уляна Супрун. Про це має знати кожен!

В. о. глав Міністерства охорони здоров'я Уляна продовжує ділитись актуальною та корисною інформацією про медреформу і здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медик пояснила, чому щодня варто вживати яблука.

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"Зелене яблуко стало символом нації, яка переймається своїм здоров’ям, поділяє спільні цінності та не боїться їх відстоювати. А ще яблука (не тільки зелені) дуже корисні і їх треба їсти щодня", – наголосила Супрун.

Корисні властивості яблук, про які має знати кожен:

  • У цих фруктах чимало пектину (розчинної клітковини), що складає 1/5 денної норми для людини. Що ж до вітаміну C, то його в одному яблуку приблизно 1/10 частина денної норми.
  • Яскрава шкірка яблук є чудовим джерело флавоноїдів, які відомі своєю антиоксидантною дією. Відповідно до досліджень, вживання яблук учверть зменшує ризики раку підшлункової, а також раку легень, молочної залози і шлунково-кишкового тракту.
Чому корисно щодня їсти яблука - фото 308261
Чому корисно щодня їсти яблука
  • Завдяки поліфенолам яблука не дозволяють з'являтись астмі, атеросклерозу, хворобі Альцгеймера, а також втримують рівень цукру у нормі.
  • Щоденне вживання яблук знижує ймовірність появи діабету 2 типу. Тривалі дослідження довели, що одне або кілька яблук у день зменшує ризики діабету на 28% у порівнянні з тими, хто зовсім не їсть цей фрукт.
  • Яблука позитивно впливають на здоров'я судин і серця, зменшуючи ймовірність інсультів.
  • Яблука допомагають тримати вагу у нормі та втримують від переїдання.

"Щоби яблука були максимально корисними, їх треба їсти у свіжому вигляді, ретельно мити, але краще не чистити. Саме в шкірці багато клітковини та поліфенолів. Водночас не варто боятися пестицидів на яблуках вже не самі пестициди, а їхні залишки, бо пестициди швидко руйнуються на сонці. Цього достатньо, щоби зменшити їх кількість", – підсумувала Супрун.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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