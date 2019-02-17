Вчені назвали десерт, який підвищує роботу мозку

Вчені провели експеримент, у якому довели зв'язок з вживанням морозива і підвищення розумових здібностей. Під час проведення дослідів експерти залучили добровольців, які регулярно їли морозиво на сніданок, а потім виконували тестові завдання.

Науковці реалізували унікальний в своєму роді експеримент, підсумок якого дозволив лікарям зафіксувати цікаву закономірність. Виявилося, що регулярне вживання морозива вранці сприяє розвитку розумових здібностей у людей.

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Морозиво чудово активізовує мозок

За словами вчених, цей смаколик стимулює активну діяльність головного мозку, поліпшуючи інтелект. Такий висновок зробили науковці з клінічного центру, розташованого у Японії. Ініціатори досліджень з Університету Керін повідомили, що з'їдаючи морозиво вранці, людина істотно збільшує власну мозкову активність.

Медики стверджують, що в процесі здійснення випробувань їм не вдалося з'ясувати причину, через яку морозиво робить такий вплив на центральний відділ нервової системи людини. Японські фахівці заявили, що активність головного мозку зростає після того, як люди з'їдають морозиво.

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