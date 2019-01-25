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Науковці розповіли, чому жінкам потрібно бути оптимістками

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Ось чому жінкам важливо бути оптимістками - фото 1
Ось чому жінкам важливо бути оптимістками

Дослідження, проведене у США, де фахівці проаналізували співвідношення характеру та здоров'я у понад 139 000 жінок, показало: оптимізм здатний захищати від розвитку діабету жінок постклімактеричного віку. Натомість депресивність і цинізм виявилися чинниками, які сприяють збільшенню ризику діабету.

Учені спостерігали за жінками протягом 14 років. За цей час серед випробовуваних було виявлено 19 240 випадків розвитку діабету другого типу. Зіставивши дані про типи особистості своїх підопічних з показниками стану організму, фахівці виявили: більш оптимістичні жінки хворіли на діабет на 12% менше у порівнянні з песимістками. Жінки, у яких був розвинений песимізм, хворіли на діабет на 17% частіше за жінок з "нейтральної" групи.

І ще: Ріст жінок пов'язали з тривалістю життя

Недоброзичливість і песимізм були більше виражені у жінок, які страждали не тільки від діабету, але і від ожиріння, – заявили автори роботи.

Дослідники вважають, що індивідуальні якості особистості необхідно обов'язково враховувати при діагностиці діабету.

Оптимістки рідше страждають від цукрового діабету - фото 303693
Оптимістки рідше страждають від цукрового діабету

"Відомо, що ожиріння, сімейний анамнез, харчування і відсутність фізичної активності – головні провокатори в розвитку діабету. Ми вважаємо, що для оцінки ризиків захворювання варто враховувати і результати психологічних тестів. Отримані дані показали, що такі риси характеру, як позитивне ставлення до життя і доброта захищають від розвитку цукрового діабету другого типу", – підкреслили наукові фахівці.

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Джерело: medikforum
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