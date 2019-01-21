Цей елементарний спосіб позбутися стресу допоможе за лічені хвилини

Нещодавно представники науки завершили тривале дослідження, щоб з'ясувати, які чинники допомагають зняти стреси та продовжити життя.

Група експертів зі США провела масштабне дослідження, яке тривало дванадцять років. Під час експерименту вдалося встановити, що для ефективного зняття стресу слід щодня читати літературу близько 200 хвилин.

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Позитивний ефект буде і у тому випадку, якщо читати книги кожен день всього по 30 хвилин. Таким способом можна покращити емоційне самопочуття та знизити ризик появи низки захворювань.

На думку вчених, таке проведення часу на 40% зменшує ризик розвитку інфаркту, а також інсульту. Ефект ще більше посилиться, якщо читати на свіжому повітрі. Тоді ризик знизиться на 68%. Цікаво, що книги діють на людей сильніше, ніж звичайні прогулянки на свіжому повітрі.

Науковці рекомендують читати

Також регулярне читання зменшує ймовірність появи старечого недоумства. Для людей, які страждають безсонням, особливо корисно читати паперові книги. Вони допомагають швидше заснути та виспатися.

Попри популярність електронних "читалок", паперові видання залишаються все ж у пошані. Багатьом людям значно приємніше психологічно тримати у руках і читати саме паперову книгу.

Варто зазначити, що література допомагає розвивати фантазію, відволікає від негативних думок і, звичайно ж, покращує грамотність, зокрема словниковий запас.

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