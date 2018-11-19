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Вагома причина додавати до молока спеції

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Ці спеції зроблять молоко ще кориснішим - фото 1
Ці спеції зроблять молоко ще кориснішим / VideoBlocks

Організму доведеться пережити довгий період поганої погоди, холоду та дефіциту сонячного світла. Медики радять пити взимку молоко зі спеціями, адже саме цей напій вони вважають одним з найкращих для зміцнення здоров'я у сезон високого ризику інфекційних захворювань.

Молоко з фенхелем. Вживання молока з додаванням цієї спеції допомагає врятуватися від депресивних станів, які часто виникають взимку на тлі дефіциту світла. Крім того, фенхель має властивості знімати запалення та набряклість, знеболювати, запобігати метеоризму, а також покращувати колір обличчя.

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Молоко з гвоздикою. Пиття молока з гвоздикою та запашним перцем рекомендується при безсонні та психологічній напрузі. До того ж, така спеція, як гвоздика – потужний антисептик, який особливо ефективний у справі захисту здоров'я, коли на вулиці сиро або холодно.

Молоко з куркумою. Якщо додати в молоко цю спецію, вийде напій з потужним ефектом зміцнення імунітету. Пити таке молоко корисно для захисту від застуди. Також воно допомагає запобігати запальним процесам суглобів і нормалізувати роботу печінки.

Додайте до молока куркуму - фото 289865
Додайте до молока куркуму / Dr. Weil

Молоко з шафраном. Експерти рекомендують пити молоко з додаванням цієї спеції вранці, адже напій з таким складом стимулює мозкову активність і добре допомагає підбадьоритися. Шафран допомагає засвоювати молоко навіть тим, хто його погано переносить.

Молоко з корицею. Вживати напій з цієї спецією також добре зранку. Молоко з корицею нормалізує функції шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, жовчного міхура. Найкраще купувати палички кориці та виварювати їх у молоці.

Молоко з імбиром. Таке питво стимулює виведення з організму токсинів, тим самим посилюючи його імунний захист.

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Джерело: medikforum
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