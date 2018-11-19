Вагома причина додавати до молока спеції

Організму доведеться пережити довгий період поганої погоди, холоду та дефіциту сонячного світла. Медики радять пити взимку молоко зі спеціями, адже саме цей напій вони вважають одним з найкращих для зміцнення здоров'я у сезон високого ризику інфекційних захворювань.

Молоко з фенхелем. Вживання молока з додаванням цієї спеції допомагає врятуватися від депресивних станів, які часто виникають взимку на тлі дефіциту світла. Крім того, фенхель має властивості знімати запалення та набряклість, знеболювати, запобігати метеоризму, а також покращувати колір обличчя.

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Молоко з гвоздикою. Пиття молока з гвоздикою та запашним перцем рекомендується при безсонні та психологічній напрузі. До того ж, така спеція, як гвоздика – потужний антисептик, який особливо ефективний у справі захисту здоров'я, коли на вулиці сиро або холодно.

Молоко з куркумою. Якщо додати в молоко цю спецію, вийде напій з потужним ефектом зміцнення імунітету. Пити таке молоко корисно для захисту від застуди. Також воно допомагає запобігати запальним процесам суглобів і нормалізувати роботу печінки.

Додайте до молока куркуму / Dr. Weil

Молоко з шафраном. Експерти рекомендують пити молоко з додаванням цієї спеції вранці, адже напій з таким складом стимулює мозкову активність і добре допомагає підбадьоритися. Шафран допомагає засвоювати молоко навіть тим, хто його погано переносить.

Молоко з корицею. Вживати напій з цієї спецією також добре зранку. Молоко з корицею нормалізує функції шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, жовчного міхура. Найкраще купувати палички кориці та виварювати їх у молоці.

Молоко з імбиром. Таке питво стимулює виведення з організму токсинів, тим самим посилюючи його імунний захист.

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