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Ви здивуєтесь! Схожість собак та їх власників у фото

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Наскільки схожі собаки зі своїми власниками - фото 1
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings

Фотограф креативно показує собак та їх власників, демонструючи, наскільки вони схожі зовнішньо. Зацініть!

Знайомтесь, Джерард Гефінш (Gerrard Gethings) талановитий фотограф, який у новому проекті показав, як виглядають власники собак та їх пухнастики. Ці знімки здивують, адже не просто так кажуть, що тваринки схожі на своїх господарів. Зацініть!

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Наскільки схожі собаки зі своїми власниками - фото 274378
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками - фото 274377
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками - фото 274376
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками - фото 274375
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками - фото 274374
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками - фото 274373
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками - фото 274372
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками - фото 274371
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками - фото 274370
Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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