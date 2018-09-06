Ви здивуєтесь! Схожість собак та їх власників у фото

Фотограф креативно показує собак та їх власників, демонструючи, наскільки вони схожі зовнішньо. Зацініть!

Знайомтесь, Джерард Гефінш (Gerrard Gethings) – талановитий фотограф, який у новому проекті показав, як виглядають власники собак та їх пухнастики. Ці знімки здивують, адже не просто так кажуть, що тваринки схожі на своїх господарів. Зацініть!

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Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings

Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings

Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings

Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings

Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings

Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings

Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings

Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings

Наскільки схожі собаки зі своїми власниками / Gerrard Gethings

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