Котяче сімейство розвеселило мережу

У мережі не можуть відвести погляд від кумедного фото з родиною котів. Порція пухнастості!

На платформі Reddit користувач з ніком beingjac опублікував милий знімок, який за короткий час опинився у топах. Всього за 9 годин пост побачили більш як 19 тисяч осіб, які здивувались розміщення пухнастиків та ділились історіями про власних улюбленців. А популярність допису принесло те, що на фото на сходах сидить кицька з кошенятами, займаючи по одній сходинці на кожного.

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