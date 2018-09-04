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Котяче сімейство розвеселило мережу

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Руді коти розвеселили Reddit - фото 1
Руді коти розвеселили Reddit

У мережі не можуть відвести погляд від кумедного фото з родиною котів. Порція пухнастості!

На платформі Reddit користувач з ніком beingjac опублікував милий знімок, який за короткий час опинився у топах. Всього за 9 годин пост побачили більш як 19 тисяч осіб, які здивувались розміщення пухнастиків та ділились історіями про власних улюбленців. А популярність допису принесло те, що на фото на сходах сидить кицька з кошенятами, займаючи по одній сходинці на кожного.

І ще: Ведмідь у гамаку показав, як треба відпочивати

A lovely cat family. from r/Eyebleach

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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