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Бійка собак перетворилась у вальс: епічне відео

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Бійка собак перетворилась у вальс - фото 1
Бійка собак перетворилась у вальс

У мережі не можуть втримати сміх від дивного відео із собачою бійкою.

На платформі Reddit користувач з ніком jokermoonbow поділився відео з собаками, які "танцюють" та б'ються. За короткий час допис опинився у топі на платформі, адже всього за 5 годин він зібрав понад 21 тис. переглядів. А все тому, що реверс-відео демонструє, як пухнастики спершу "боксують", а тоді починають танцювати.

І ще: Котяче сімейство розвеселило мережу

This dog fight that suddenly turns into a Waltz from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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