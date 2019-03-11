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Ви здивуєтесь! Чому важливо їсти з задоволенням

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Як правильно сидіти на дієтах - фото 1
Як правильно сидіти на дієтах

Науковці дійшли до висновку, що не варто захоплюватись надто корисною їжею, якщо ви не отримуєте від неї задоволення. Це відкриття змінює ставлення до дієт!

Фахівці провели дослідження за участю понад 500 осіб, які сиділи на різних дієтах. Виявилось, ті добровольці, які позбавляють себе смаколиків, так і не зуміли повноцінно добитись очікуваного результату. А от піддослідні, які періодично дозволяли собі чітміл з улюбленими ласощами, значно швидше доходили до поставлених цілей.

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"Створюючи плани з покращення свого здоров'я та добробуту, люди з низьким рівнем самоконтролю шукають значно важчий шлях до успіху, зосереджуючи увагу на тому, щоб уникати найбажаніших продуктів. Водночас інші, які взагалі більш успішні у втіленні цілей, зазвичай, розробляють більш мотивуючі плани щодо включення здорових продуктів до раціону, які не приносять такого задоволення від трапези", – пояснюють фахівці.

Як правильно сидіти на дієтах - фото 313258
Як правильно сидіти на дієтах

Відтак, найкраща мотивація під час дієт - це не повна відмова від улюблених смаколиків, адже їжа без задоволення лише підкошує впевненість у своїх силах та погіршує самопочуття.

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Джерело: newsyou.info
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