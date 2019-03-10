Ось чому не варто повністю відмовлятися від солодощів

Експерти розповіли про зміни в організмі, які відбуваються під час виключення з раціону цукру. Ви будете шокованими, адже міркування вчених суперечать сучасним трендам у здоровому харчуванні.

Як стверджують нейробіологи, їжа є природною винагородою для організму, людський мозок влаштований так, що всі потреби спрямовані на те, щоб викликати в ньому приємні відчуття. Також і харчування забезпечує задоволення від нього.

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Мезолімбічний шлях, сформований еволюцією, розкодує для мозку природні нагороди, повторення яких безпосередньо пов'язане з виживанням індивіда. Тому людина хоче найчастіше саме солодкі продукти, які насичують організм енергією вуглеводів.

У лабораторних умовах учені встановили, що миші, які протягом місяця в першій половині доби були позбавлені солодкої їжі, виявляли ознаки, подібні з наркозалежністю. Крім того, у тварин підвищувався рівень тривожності. Як впевнені дослідники, у людини при обмеженні у споживанні цукру може розвинутися депресія та подібні розлади.

Це відбувається через те, що саме цукор впливає на генну експресію та дофамінові рецептори. Завдяки цьому у людини при вживанні десертних страв покращується настрій. Повна ж відмова від цукрів призводить до виникнення почуття пригніченості та стурбованості, організм гірше справляється зі стресом, що може привести навіть до серйозних захворювань.

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