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Ви здивуєтесь: чим насправді корисне волонтерство
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Волонтерство - це не просто допомога іншим, а й спосіб зміцнити власне здоров'я та продовжити життя, відзначає Уляна Супрун.
Глава МОЗ Уляна Супрун продовжує ділитись корисною інформацією про здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу міністр розповіла про те, що допомога іншим не тільки приносить позитивні емоції, а і є корисною для здоров'я.
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Чому корисно займатись волонтерством:
Добре для психічного здоров'я. Навіть найдрібніші добрі справи покращують самопочуття. Річ у тому, що у цей час стимулюються зони винагороди мозку. До того ж, не варто забувати і про мотивацію. Ті, хто справді хоче допомагати іншим та переймаються проблемами інших, насправді отримують більше позитивну, аніж ті, хто не має такої мотивації.
Також волонтерство зміцнює соціальну взаємодію та здатне об'єднати людей. Кількість нових знайомств збільшується, а ризики появи депресії та тривожності зменшуються.
"Метааналіз досліджень на цю тему дає однозначний висновок – волонтерство корисне для психічного здоров‘я та має вплив на тривалість життя. Наразі ведуться дискусії, чи важливо включати волонтерські активності в програму громадського здоров‘я, аби в цілому покращити здоров‘я населення", – наголошує Супрун.
Потенційно корисне для фізичного здоров'я. Люди віком від 50 років, які постійно допомагають іншим, мають менші ризики підвищення тиску, аніж ті, хто зовсім не займається волонтерством. Відтак, волонтери мають менші шанси отримати серцево-судинні захворювання та інсульт, адже рідше стикаються з високим тиском, яке є ключовим фактором цих хвороб.
Допомагає людей літнього віку. Може здатись дивним, але коли люди літнього віку допомагають іншим, то таким чином допомагають і собі. А все тому, що вони рідше почуваються самотніми. Також старше покоління залишається фізично та соціально активним, а його рівень задоволення життя значно вищий, аніж у тих, хто не волонтерить.
"Деякі дослідження вказують, що волонтерська активність має переваги для людей з деменцією. Учасників дослідження було поділено на 2 групи – одна регулярно мала заняття зі школярами на волонтерських засадах, інша – ні. В результаті група, що займалася з дітьми мала суттєво нижчий рівень стресу", – додає Супрун.
Вона підсумувала, що волонтерство варте того, щоб знайти для нього час. Тим більше, що воно може зробити щасливішим та здоровішим і волонтера, і тому, кому допомагають.
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