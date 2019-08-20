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Ви завжди це робили неправильно: як слід пчихати
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Неголосне делікатне чхання – ознака вихованості. Але затискати ніс при чханні – не вельми корисна звичка для здоров'я.
Чому лікарі категорично не рекомендують затискати ніс при чханні?
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Страждають кровоносні судини. Прагнучи запобігти чханню, людина затискає ніс. Тоді внутрішній тиск перерозподіляється по судинах, і цей тиск стає дуже сильним, навіть травмуючим. При чханні грудна клітина під натиском діафрагми виштовхує з легень відразу дуже потужний потік повітря. Людина, котра затискає ніс, ризикує в такий момент тим, що тонкі капіляри, не витримавши тиску, можуть тріснути.
Пошкоджується слух. Згаданий вище потік повітря з легенів під час чхання проходить через носові пазухи зі швидкістю 120 метрів на секунду. Якщо ніс затиснутий пальцями, повітря вдаряє по євстахієвій трубі. Її травми ведуть до часткової глухоти.
Організм не очищається від мікробів. Навіщо ми взагалі чхаємо? Щоб звільнити організм від збудників хвороб, які в нього проникли. Закриваючи ніс при чханні, ми перекриваємо той шлях, яким тіло виводить їх з себе. Таким чином бактерії повертаються в легені і розносяться потім по внутрішніх органах.
Як правильно чхати? За словами британського професора Джона Оксфорда з лондонської медичної школи Queen Mary, чхати слід в область ліктьового згину, в рукав одягу або в одноразову серветку.
Бережіть себе та будьте здоровими, а також не забувайте правильно чхати ;)
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