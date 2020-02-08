Ви все робите неправильно: науковці вразили заявою про мікрохвильові печі

Складно повірити, але багато людей використовують мікрохвильову піч неправильно. У результаті вони ризикують постраждати через проникнення в організм патогенних бактерій або ж стати жертвами звичайнісінького харчового отруєння.

Багатьом відома ситуація: приготовлена ​​їжа проводить тривалий час у посуді на плиті. Залишаючись в достатній кількості, на наступний день вона розігрівається в мікрохвильовці. Група німецьких фахівців під керівництвом професора мікробіології Олександра Пранга (Університет прикладних наук Нижнього Рейну) провела схожий експеримент: для розігріву вчорашньої порції спагеті болоньєзе вчені використовували мікрохвильовку, увімкнену на дві хвилини.

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Діставши страву, дослідники вимірювали температуру: ближче до країв тарілки вона становила 47 градусів, в середині – удвічі менше, 22. Більшість людей у такому випадку просто перемішують вміст тарілки, домагаючись однакової і прийнятної для їжі температури.

Професор заявив: будь-яка страва, розігріта в мікрохвильовці аналогічним чином, може бути небезпечною.

"Бактерії сальмонели і кампілобактерії – збудники діарейних захворювань шлунково-кишкового тракту, не гинуть при низьких температурах їжі, для якої використовувалася мікрохвильовка", – підкреслив доктор Пранг.

Учений вказав на дослідження, опубліковане в "American Journal of Epidemiology". Його автори також вивчали особливості використання мікрохвильових печей. Вони виявили, що їжа, що містить сальмонели, привела до харчового отруєння у людей, які використовували мікрохвильовку для підігрівання, і не нашкодила в тому випадку, коли використовувалася звичайна духовка.

Страва, розігріта у мікрохвильовці, повинна бути гарячою

Німецькі біологи констатують: багато людей неправильно користуються печами.

Неправильно розігрівати продукти у мікрохвильовій печі при температурі нижче 65 градусів. При цьому важливо, щоб вона розподілялася по всій страві, а не тільки по краях. Правильно – вмикати мікрохвильову піч на повну потужність і розігрівати страву, періодично перемішуючи її, – пояснив Пранг.

Також експерт порадив запам'ятати правило: чим порція більша, тим довше повинна нагріватися.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте прислухатися до порад науковців. Завдяки їм, принаймні, ви зможете ласувати гарячою стравою, а не улюбленим борщем, у якому плаває холодна картопля ;)

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