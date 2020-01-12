Чоловік проти мікрохвильовки: епічне відео розбурхало мережу

Безпощадна боротьба людей з технологіями продовжується, і це підтвердив відважний парубок з цього відео. Чи вдалось йому знищити мікрохвильову піч – дивіться далі.

На платформі Reddit користувач з ніком Genericcatchyhandle поділився дивним відео, на якому показано змагання хлопця з мікрохвильовкою. За короткий час допис зібрав понад 17 тисяч переглядів та понад 940 коментарів.

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А все тому, що головний герой ролика вирішив стрибнути на мікрохвильову піч. У багатьох виникло питання, навіщо він це робить, але хлопець не вперше зважується на справді дивні вчинки. Як наголосили коментатори, це підтвердження теорії Дарвіна. Чому – дивіться відео:

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