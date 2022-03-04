"Ви відповідатимете за свою бездіяльність": військовий льотчик звернувся до росіян

Кожного дня з'являється все більше звернень до населення Росії. А все тому, що наші люди намагаються з усіх сил донести правду до кожного, кого понад 30 років годували відбірним лайном з телеекранів. Так, український військовий льотчик наголосив, що за бездіяльність у країні відповідатиме кожен.

Відео з українським військовим льотчиком з'явилося на телеграм-каналі Олексія Гончаренка.

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Військовий льотчик наголосив, що Росія зараз – ізгой для всього цивілізованого світу. Що валюта – рубль – з кожним днем перетворюється на папір. Він підкреслив, що росіян викидають з усіх міжнародних змагань. Ба більше, усі країни ЄС закрили свій повітряний простір від них.

"Весь світ ставиться до ваших керівників зі зневагою та відразою, вводять персональні санкції. Ті з ваших земляків, які пішли воювати в Україну, загинули. Ще більше здаються у полон. Ті, хто перебуває у полоні, кажуть, що про них турбуються краще, ніж власна держава", – наголосив він.

Дивіться відеозвернення українського військового льотчика до росіян:

Льотчик підкреслив, що Росія чинить геноцид, злочини проти мирного населення та мирної держави. Країна-агресорка бомбить мирні міста і відповідатиме за це.

За це всі ви нестимете відповідальність. Тому що зараз поводитеся бездіяльно, а отже – підтримуєте режим Путіна. А він нестиме відповідальність за все це у Гаазькому трибуналі, – сказав він.

А вас, українці, ми закликаємо зберігати спокій, любити рідних, а також підтримувати ЗСУ. І пам'ятайте, що все буде Україна, а окупант поплатиться за все!

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