"Президент і ЗСУ не забувають своїх": футболіст Віктор Коваленко звернувся до херсонців

На жаль, ситуацію у Херсоні складно назвати спокійною. Ба більше, окупанти роблять усе можливе для того, щоб здавалося, що у місті дуже раді від того, що його прийшли "рятувати". Тож до своїх земляків звернувся футболіст Віктор Коваленко.

У своєму інстаграмі футболіст Віктор Коваленко звернувся до своїх земляків у Херсоні.

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Він нагадав, що місто окупували російські війська. А перед тим чого намагалися бомбити. Футболіст підкреслив, що намагається щодня бути на зв'язку зі своїми рідними та друзями, але це складно назвати зв'язком. Так, зізнається Коваленко, сьогодні він говорив з братом усього 20 секунд.

Вони глушать нам зв’язок, вони обрізають інтернет, по телевізору зараз лише російські новини. Чому? Вони бояться показати правду?, – сказав він.

Футболіст звернувся до херсонців. Він знає, у якій важкій ситуації вони зараз, але водночас попросив бути сильними та триматися. А також не долучатися до російської "масовки", яка мала б показати, що окупантам у Херсоні раді.

Дивіться звернення Віктора Коваленка до херсонців:

"Їм тут не раді, їх тут ніхто не чекав. І ми жили у прекрасному чудовому Херсоні. Мирному та товариському. Херсонці, не ведіться на ці провокації. Не будьте "масовкою" для їхніх телекамер. Не підходьте до них і не вірте. Адже наш президент і наші ЗСУ не забувають своїх. Ми прийдемо і заберемо місто назад. Україна понад усе. Херсон – це Україна", – підкреслив він.

Раніше футболісти клубу "Спеція", в якому грає Віктор Коваленко, одягнули футболки з написом "Stop War" на знак підтримки його та усіх українців.

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