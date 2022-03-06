Що робити мешканцям Донбасу і Криму, яких призивають на війну: інструкція

Як уникнути мобілізації у Криму та на Донбасі

Окупант продовжує втрачати своїх військових. А це означає, що він намагатиметься мобілізувати чоловіків з окупованих Криму та Донбасу. Розповідаємо, як цього уникнути.

Цю інструкцію варто взяти на озброєння усім мешканцям окупованих Криму та Донбасу. Вона дозволить не лише врятувати своє життя, а й не порушити законодавство України та не стати військовим злочинцем.

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Як уникнути мобілізації мешканцям Донбасу та Криму

1. Саботуйте службу у війську агресора:

Уникайте особистого отримання повісток і дзвінків з окупаційних "військоматів";

Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання, якщо він може бути відомим окупаційній владі;

Тимчасово змініть місце проживання та не повідомляйте про нього будь-яким способом;

У випадку, якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо від виконання "військового обов'язку", а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. Поради за цим посиланням.

2. У випадку, якщо не вдалося уникнути служби у військах агресора:

Щойно ви потрапите на підконтрольну територію України (зустрінетеся з ЗСУ), за першої ж нагоди здавайтеся у полон і повідомляйте, що ви громадянин України з території Криму, Донецької чи Луганської областей (навіть у випадку відсутності документів, що це підтверджують).

Це дозволить вам залишитися в Україні лише жертвою воєнного злочину та зможете з часом безпечно повернутися додому живими.

Не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. В іншому випадку, ваші дії кваліфікуватимуть як злочини без термінів давності та рано чи пізно ви понесете передбачену за це законодавством України та міжнародним правом відповідальність.

Важливо! Якщо ви добровільно приєднаєтеся до збройних сил Росії та братимете участь у війні з Україною, ваші дії розглядатимуться як злочин за законодавством України. Тож на вас очікуватиме до 15 років позбавлення волі.

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