Ви точно ніколи не бачили, як BMW 5-серії долає таке непрохідне бездоріжжя: дивіться відео

BMW 5-Series – хороший седан бізнес-класу, але на бездоріжжі він практично безпорадний. Але якщо додати трохи магії та тюнингу, це авто зможе творити дива там, де про дороги й не чули.

Колись це був звичайнісінький BMW 530d xDrive – непогана основа для створення позашляховика. Судячи з відео, творцеві цього дива якимось чином вдалося оснастити автомобіль нерозрізними мостами як спереду, так і ззаду.

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Далі залишалося доповнити шасі масивними позашляховими колесами, значно підняти підвіску, підрізати бампери та додати зовнішній каркас безпеки.

Що вийшло у підсумку? Коротке відео показує, як автомобіль долає природні перепони на пересічній місцевості, яка може стати серйозною перешкодою навіть для підготовлених позашляховиків.

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